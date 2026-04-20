L’État déclare la guerre aux bandes de quartiers : une commission de lutte dédiée installée

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé ce lundi matin l’installation officielle des membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre les bandes de quartiers pour le mandat 2026-2029. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans les efforts de l’État pour faire face à un phénomène qui menace encore la sécurité des citoyens et la stabilité des quartiers.

Selon le communiqué du ministère, cette installation dépasse le cadre d’une simple formalité administrative. Elle représente un nouveau départ dans la stratégie nationale de lutte contre les bandes de quartiers, considérées comme une source importante de violence et d’insécurité dans plusieurs régions.

La prévention au cœur de la stratégie nationale

Dans son intervention, le ministre a insisté sur l’importance de la prévention comme principal moyen de lutte contre ce phénomène. Il a expliqué qu’une approche globale est nécessaire, combinant des actions de sensibilisation auprès des jeunes et des mesures de répression contre les comportements délinquants.

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Cette démarche vise à agir avant que les actes de violence ne se produisent, en mettant en place des mécanismes d’alerte précoce et en renforçant la sensibilisation dans différents espaces de la société.

Le rôle central des services de sécurité

Saïd Sayoud a également salué les efforts des services de sécurité, qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les bandes de quartiers. Il a remercié les différents corps mobilisés sur le terrain pour leurs actions continues visant à protéger les citoyens et leurs biens.

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Le ministre a souligné que la coopération entre les institutions sécuritaires et les autres acteurs est indispensable pour réduire durablement ce phénomène et garantir davantage de tranquillité dans les quartiers.

Une stratégie coordonnée du niveau central au niveau local

Le ministre a rappelé que cette démarche s’inscrit dans la vision globale du président de la République pour lutter contre les bandes de quartiers à travers une organisation structurée. Cette stratégie repose sur un cadre juridique spécifique ainsi que sur la coordination entre la commission nationale et les commissions de wilaya.

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Cette organisation permettra une meilleure prise en charge du phénomène, avec des actions adaptées aux réalités locales tout en conservant une cohérence nationale dans les mesures appliquées.

Des actions ciblées dans plusieurs espaces

La commission nationale aura pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale complète, fondée sur une analyse précise du phénomène. Cette stratégie visera plusieurs espaces sensibles, notamment les écoles, les quartiers, les maisons de jeunes, les mosquées et l’espace numérique.

L’objectif est de renforcer la prévention, la sensibilisation et l’alerte précoce afin de réduire les comportements violents et de protéger les jeunes contre les risques de délinquance.