L’État accorde une aide de 50 000 DA aux Algériens : qui peut en bénéficier et comment ?

Face aux étés de plus en plus étouffants et à la pression croissante sur le réseau électrique, le ministère de l’Énergie et des Mines a annoncé un nouveau coup de pouce destiné aux ménages comme aux professionnels.

L’État met sur la table une prime de 50 000 dinars pour remplacer les anciens climatiseurs énergivores par des appareils modernes, plus économes et fabriqués localement.

Cette initiative s’inscrit dans la deuxième phase du projet national « Promotion des climatiseurs haute performance ». Elle vise à encourager l’usage d’équipements moins gourmands en énergie et à alléger la charge qui pèse chaque été sur la production électrique du pays.

Climatisation : une prime de 50 000 dinars pour soulager le réseau et les foyers

L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), maître d’œuvre du programme, rappelle que le parc actuel de climatiseurs domestiques représente une part significative de la consommation nationale en électricité. Les modèles anciens, souvent dépourvus de technologies modernes, consomment beaucoup plus que les nouveaux appareils dits « Inverter », capables de réduire la dépense énergétique jusqu’à 50 %.

Au-delà du confort thermique, le dispositif promet plusieurs avantages :

Une baisse notable des factures mensuelles d’électricité.

Une contribution directe à la préservation de l’environnement.

Le soutien aux fabricants algériens, puisque seuls les climatiseurs produits localement entrent dans le programme.

Comment bénéficier de l’aide de 50 000 DA pour l’achat d’un climatiseur ?

Les familles et les professionnels souhaitant profiter de ce soutien doivent s’inscrire sur la plateforme numérique « PDiP », dédiée au programme. Lors de l’enregistrement, il leur sera demandé de choisir un modèle. Ainsi qu’un fabricant parmi la liste des partenaires nationaux agréés.

La prime de 50 000 dinars s’applique à l’achat d’un appareil neuf en remplacement d’un climatiseur ancien. Toutefois, l’APRUE précise que les quotas attribués sont limités par wilaya, ce qui incite les intéressés à agir rapidement.

Algérie : une politique énergétique plus large

Le remplacement des climatiseurs ne constitue qu’un volet de la stratégie de maîtrise de l’énergie. L’APRUE pilote également d’autres programmes, dont :

Une prime de 65 000 dinars pour l’installation de chauffe-eau solaires domestiques.

L’initiative des « toitures réfléchissantes », visant à recouvrir les bâtiments administratifs et de services d’un revêtement qui réduit l’absorption de chaleur et diminue ainsi le recours à la climatisation.

Ces mesures traduisent une volonté claire de réduire la dépendance aux énergies conventionnelles. Ainsi que de mieux maîtriser la demande et de préparer une transition énergétique progressive en Algérie.