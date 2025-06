L’État accorde jusqu’à 100 000 DA aux femmes au foyer : Détails et conditions

Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme a finalisé le décret exécutif relatif au financement de micro-projets au profit des femmes au foyer, a affirmé Mohamed Meddal, directeur de la protection et de la promotion de la famille au sein du ministère.

Invité ce mercredi à l’émission, l’invité de la matinale, sur la première chaîne de la Radio algérienne, Meddal a révélé que le décret entrera en vigueur dès l’achèvement des procédures légales et sa publication au Journal Officiel.

Le responsable a souligné que ce nouveau décret vise à combler plusieurs lacunes, notamment l’organisation de la commercialisation des produits de ces femmes via des canaux institutionnels.

Il s’agit, entre autres, des hôtels, des chambres de l’artisanat traditionnel, des expositions saisonnières comme les marchés du Ramadan, et même des expositions internationales. Cela se fera à travers des accords de partenariat avec diverses entités et secteurs concernés, tels que l’industrie et le tourisme.

Meddal a précisé que le soutien alloué dans le cadre de ce dispositif varie entre 80 000 et 100 000 dinars algériens. Ce montant est destiné à l’acquisition d’équipements et de matériels de base nécessaires au lancement des projets, en fonction des spécificités et du patrimoine de chaque région.

Il a insisté sur le fait que ce soutien n’est pas un prêt, mais une aide directe octroyée par l’État, via les directions de l’action sociale et de la solidarité au niveau des wilayas.

Projets de la famille productive : Conditions d’éligibilité et domaines d’activité

Il a également noté que le programme proposé a un caractère économique et social, visant à permettre aux familles sans revenu ou à faible revenu de lancer des micro-projets productifs, particulièrement dans les régions reculées et sahariennes, renforçant ainsi leurs sources de revenus de manière durable.

Concernant les conditions d’éligibilité, le directeur de la protection de la famille a expliqué que les procédures seront simplifiées. Elles exigent que le bénéficiaire soit un chef de famille ou une femme soutenant sa famille, âgée de pas moins de 19 ans, sans source de revenu, et possédant des compétences ou des qualifications professionnelles ou artisanales.

Il a indiqué que les candidatures seront ouvertes via les directions de l’action sociale ou une plateforme numérique dédiée, qui sera annoncée par le ministère en temps opportun.

Meddal a affirmé que le décret définit clairement les domaines d’activité éligibles au soutien. Ceux-ci comprennent l’artisanat, tel que la confection de pâtisseries et de pâtes, la couture, le tissage, la broderie et la laine, en plus des arts traditionnels comme le cuir, le bois et le verre, et des activités agricoles telles que le séchage, l’extraction d’huiles et l’élevage d’animaux.

Afin d’assurer la transparence dans l’octroi de ce soutien, des commissions de wilaya seront mises en place, présidées par le directeur de l’action sociale et de la solidarité, avec la participation de représentants de divers secteurs locaux.

Le ministère renforce l’accompagnement des femmes en zones rurales

Ces commissions seront chargées d’étudier les dossiers et de vérifier leur conformité aux conditions légales, ainsi que d’évaluer la faisabilité économique des projets.

En conclusion, le responsable a annoncé que le ministère est en train de conclure des accords dans le domaine de la formation avec L’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), le ministère de l’Économie de la connaissance, des starts-up et des micro-entreprises, et le Ministère du Tourisme.

Ces accords visent à encadrer les femmes bénéficiaires dans les domaines de la gestion de projet, du marketing et de l’expansion de leurs produits au niveau local et international. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation seront lancées au niveau national pour encourager les femmes, notamment dans les zones rurales, à s’engager dans ce programme.

Rappelons que lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives pour soutenir plus fortement les femmes porteuses de projets familiaux productifs et leur ouvrir davantage de domaines pour l’expansion de leurs activités.

