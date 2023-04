L’essor du jeu en ligne : explorer l’évolution du divertissement sur internet

Le jeu en ligne n’est pas né hier, et la route fut longue pour en arriver là où nous en sommes. Si la notion de jeu d’argent sur internet paraît acquise, elle ne l’était pourtant pas il y a quelques dizaines d’années, alors qu’internet n’était même pas encore né. Pour mieux comprendre, il faut remonter dans le temps, jusqu’aux années 70, 80 et 90. À l’époque, internet n’était pas encore présent, du moins, pas dans les foyers. Il n’était même pas encore possible de rechercher le meilleur casino sur casinofiables.com.

Au cours de cet article, nous remonterons la chronologie du jeu en ligne afin de mieux comprendre comment la technologie s’est développée autour de cet univers si particulier.

Le Minitel : les premiers jeux d’argent en ligne dans les années 90

En France, l’année 1980 voit l’apparition d’une nouvelle forme de technologie accessible à tous : le Minitel (Média interactif par numérisation d’information téléphonique). Développé par la PTT, le média se présente comme un petit ordinateur, relativement lourd, mais déjà révolutionnaire pour son temps. Nous sommes quelques dizaines d’années avant l’arrivée globale d’internet, et la possibilité de faire des dépôts avec Interac.

À l’époque, déjà, de nombreux jeux étaient accessibles via le 3615. Il fallait alors raccorder son Minitel sur la ligne téléphonique afin de pouvoir accéder à un contenu encore réduit, mais déjà intéressant ? Les premiers jeux en ligne étaient en effet déjà nés.

Plusieurs jeux de casino étaient effectivement disponibles ainsi que des jeux concours. Sous forme de lignes de texte, les utilisateurs pouvaient alors déjà jouer au blackjack, à la roulette ou même au poker. Pour ce qui est des mises, elles étaient directement déduites de la facture téléphonique mensuelle.

D’autres jeux d’argent étaient également disponibles, comme les jeux de loterie ou les jeux concours qui permettaient de remporter des lots de valeurs : voitures, vacances, ou jackpot de plusieurs milliers de francs.

Toutefois, la fin des années 90 sonne le glas de ce petit bijou de technologie au profit d’un certain « internet » qui commence à s’introduire lentement dans les chaumières. En parallèle, Microsoft commence également à proposer des machines au coût abordable pour les familles et les entreprises.

L’arrivée d’internet dans les foyers

Si internet existait déjà avant les années 90, la décennie fut tout de même marquée par le protocole le plus connu à l’heure actuelle : le World Wide Web. Gagnant les maisons des particuliers et des familles, les ordinateurs arrivaient alors nouvellement équipés afin de pouvoir se connecter à internet facilement. La suite de l’histoire propose alors l’arrivée de nombreuses technologies émergentes, toutes plus innovantes les unes que les autres.

La naissance de Youtube

La plateforme YouTube est le média en streaming le plus connu du monde entier. Née en 2005, la plateforme propose un concept pourtant très commun de nos jours : le streaming de vidéos. Les ordinateurs et autres machines cherchent alors à s’aligner sur un développement axé divertissement et médias. Les utilisateurs sont conquis, et YouTube se développera à une vitesse folle.

L’abandon progressif de la TV

Lentement, le public se désintéresse de la télévision. Si la TV était jusqu’alors le média principal en France, même l’arrivée de la TNT ne sera pas parvenu à récupérer l’audience de YouTube et de Dailymotion, la deuxième plateforme de streaming la plus visitée dans les années 2000 – 2010. Force est de constater qu’internet devient la source de divertissement principale lors de cette nouvelle ère.

L’arrivée des services de streaming

Après les années 2010, l’arrivée en force de nombreuses plateformes de streaming, notamment de Netflix et de Spotify, marque un autre tournant majeur dans l’industrie du divertissement en ligne. La musique ne s’écoute presque plus à la radio, mais bien sur internet. Il en va de même pour les séries et les films qui, dorénavant, sont disponibles à la demande sans modification de tarif. L’industrie du divertissement a établi des fondations solides sur le World Wide Web en l’espace de quelques dizaines d’années.

Le développement technologique s’allie au divertissement

Le développement des technologies relatives à internet propose toutefois bien plus que les services de streaming. Les méthodes de paiement ont fait un bond de géant grâce aux paiements en ligne. Il est alors possible de jouer à des jeux de casino en ligne ou de prendre ses paris sportifs en quelques clics et de payer tout aussi rapidement.

De nombreuses plateformes de jeux en ligne ont vu le jour entre 2000 et 2020. Sites de paris sportifs, jeux de casinos, et jeux de hasard sont désormais rois au sein de l’industrie du jeu en ligne. Les rendement générés sont colossaux. En France, plus de 3.9 millions de personnes jouent régulièrement à des jeux d’argent en ligne et prennent leurs paris sur internet, selon Statista. Selon les mêmes sources, 31% des Français déclarent également jouer de temps en temps, et 11% jouent régulièrement.

Le public s’élargit, et la technologie cherche à suivre la cadence. Dans les années 2010, une nouvelle forme de casino en ligne voit le jour : le live casino. Les joueurs peuvent alors jouer à des jeux de casino et se rendre aux tables de blackjack, poker, ou encore de roulette, sans sortir de chez eux. Un croupier anime la table, comme dans un vrai casino.

La réalité virtuelle et l’IA bientôt au service du jeu d’argent en ligne ?

Les progrès actuels en termes de réalité virtuelle et d’intelligence artificielle posent deux questions : celle de l’automatisation des croupiers qui pourraient, éventuellement, être remplacés par un IA ; et celle de la possibilité de visiter un casino en ligne comme si on y était réellement.

La possibilité de se déplacer au sein même d’un casino pourrait être facilement rendue possible grâce aux nombreux casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché. Sony, avec son casque VR développé pour Playstation, a démontré l’étendue des capacités de la technologie.

Du côté de l’IA, l’arrivée récente de ChatGPT et des fonctions associées déclenche une vague d’émergence au sein des entreprises tech, mais également au sein des communautés internet. La modélisation depuis une personne réelle est devenue une monnaie presque courante. La possibilité d’un casino en ligne complètement interactif, propulsé par le métavers et l’intelligence artificielle, n’est plus qu’un rêve, mais devient une véritable réalité à portée de clic.

Conclusion

Le développement du divertissement en ligne et des jeux sur internet semble aller à une vitesse exponentielle. Le progrès est bien réel, et l’avancée technologique vient appuyer et épauler les différentes innovations proposées à l’heure actuelle. Chacun est dorénavant libre de jouer en ligne et d’engager, ou non, une somme d’argent. Dans un futur proche, l’assimilation des casinos en ligne par le métavers, et les autres technologies associées, pourrait permettre une autre forme d’évolution.

Dans les tournants de ces possibilités technologiques, la question de la blockchain fait doucement surface et se propose comme une alternative intrigante et pleine de potentiel. Sur fond de mondialisation, les innovations viennent toutefois de toute part. Le divertissement évolue certainement, mais définir sa direction avec précision semble complexe, tant les possibilités sont nombreuses.