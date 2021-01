L’essentiel à retenir de l’arrivée des vaccins Covid-19 en Algérie 

Après plusieurs semaines d’attente, l’Algérie a réceptionné, ce vendredi, 29 janvier, le premier lot du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19), il s’agit du vaccin russe, le Spoutnik V. Cette première livraison permettera le lancement de la campagne de vaccination dès samedi, en attendant la réception des autres cargaisons, notamment celle du vaccin AstraZeneca, attendue ce dimanche.

L’Algérie a réceptionné, ce vendredi, 29 janvier, la première livraison des doses du vaccin russe contre le Coronavirus, le Spoutnik V. Acheminée depuis Moscou (Russie) jusqu’à l’aéroport militaire de Boufarik à Blida, cette première cargaison de vaccins permettra le lancement de la campagne de vaccination dès demain, samedi, 30 janvier.

En effet, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, procèdera demain au lancement de la campagne de vaccination à Blida. Le choix de la wilaya a été fait symboliquement, car Blida est le premier foyer épidémique dans notre pays et l’une des wilayas les plus touchées par cette pandémie.

Le vaccin AstraZeneca arrivera dimanche en Algérie

En marge de la réception des premières doses du vaccin russe contre le Coronavirus, ce vendredi, le Ministre de la Communication, porte-parole officiel du Gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé que l’Algérie réceptionnera ce dimanche, 31 janvier, des doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford.

S’exprimant au sujet de l’acquisition des vaccins, le Ministre Belhimer a également fait savoir que d’autres vaccins arriveront en Algérie depuis l’Inde et la Chine, et ce afin de satisfaire la demande nationale et vacciner l’ensemble des citoyens, tel que l’avait déclaré le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Quelles sont les catégories concernées par la vaccination en Algérie ?

Dans un premier temps, l’opération de vaccination concernera les personnes les plus exposées à la contamination et à la transmission du virus, particulièrement les personnels de la Santé, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques.

Par la suite, à savoir dès dimanche, « la vaccination sera élargie pour comprendre les corps de sécurité et de la Protection Civile, le secteur de l’enseignement, les Imams, les responsables politiques et la famille de la presse », a détaillé le porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer.

Le même responsable a rassuré les citoyens quant à la réception prochaine d’autres lots de vaccins qui vont permettre de répondre aux besoins nationaux en termes de vaccination contre le Coronavirus.

Reprise des vols, déconfinement … Voilà ce qu’a dit Dr Bekkat Berkani

Intervenant sur les ondes de la Radio locale de Sétif, ce vendredi matin, le Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a révélé que le Ministère de la Défense Nationale avait mobilisé des avions spécialement équipés pour assurer l’acheminement des vaccins jusqu’au territoire national, soulignant qu’il n’a pas été facile de recevoir cette première livraison en raison de tout ce qui se passe dans le monde actuellement.

Concernant le plan général de vaccination, le membre du Comité scientifique a fait savoir qu’il comprend un programme spécialement dédié aux habitants des zones d’ombre, afin de leur permettre l’accès à la vaccination, suivant les instructions du u Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce même contexte, Docteur Bekkat Berkani a indiqué que l’objectif de cette campagne, qui s’étalera tout au long de l’année 2021, est de vacciner entre 50 et 60 % de la population, afin d’atteindre une immunité collective pour pouvoir reprendre une vie normale progressivement et procéder à un déconfinement définitif.

Par ailleurs, l’intervenant a éloigné l’idée d’une éventuelle réouverture de l’espace aérien, et a préconisé la patience jusqu’à ce que le pays puisse atteindre l’immunité collective en vaccinant 60 % de la population, tout en rajoutant que la réouverture de l’espace aérien relève des hautes autorités.

« Les vaccins ne contiennent pas de composants Haram »

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, à l’issue d’une réunion avec le porte-parole du Comité scientifique, la Commission de la Fatwa a déclaré que le vaccin est nécessaire pour faire face à cette pandémie, rassurant qu’il ne constitue aucun danger sur la santé des citoyens.

La Commission de la Fatwa a également souligné que c’est tout à fait normal que le vaccin ait d’éventuels effets secondaires comme n’importe quel autre vaccin. S’agissant des composantes du vaccin, la Commission a assuré que tous les vaccins disponibles ne contiennent pas de composants interdits par la Charia de l’Islam.