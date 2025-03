L’Espagne toujours absente… Voici les 03 seuls clients du GNL algérien en février 2025

En février 2025, les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Algérie ont enregistré une progression notable. Selon les données de la plateforme spécialisée Attaqa, elles ont atteint 0,68 million de tonnes, soit une augmentation de plus de 290 000 tonnes par rapport au mois de janvier 2025, où elles s’élevaient à 0,38 million de tonnes.

Cependant, sur une base annuelle, les exportations ont reculé d’environ 300 000 tonnes, passant de 0,98 million de tonnes en février 2024 à 0,68 million de tonnes en février 2025, d’après les chiffres de l’unité de recherche énergétique basée à Washington.

Quels sont les pays importateurs de GNL algérien en 2025 ?

En février 2025, les pays importateurs de GNL algérien étaient la Turquie, la France et l’Italie, avec les quantités suivantes :

Turquie : 0,35 million de tonnes.

France : 0,30 million de tonnes.

Italie : 0,03 million de tonnes.

Les importations turques de GNL algérien sont revenues à leurs niveaux normaux, augmentant considérablement (88 %) en février 2025, par rapport au faible niveau de 0,185 million de tonnes du mois précédent.

Les importations françaises ont également connu une forte hausse le mois dernier, après les faibles quantités importées en janvier dernier, qui n’étaient que de 0,098 million de tonnes.

En revanche, les importations italiennes ont légèrement augmenté par rapport à janvier 2025 (0,029 million de tonnes), selon les données de l’Unité de recherche énergétique.

L’Espagne a continué d’être absente de la liste des pays importateurs de GNL algérien pour le troisième mois consécutif, bien qu’elle ait été le troisième plus grand importateur en 2024, avec des importations de 1,66 million de tonnes.

Exportations de GNL algérien : chute drastique en début 2025

Par ailleurs, il est à noter que sur les deux premiers mois de 2025, les exportations de GNL algérien ont chuté de près de moitié, passant de 2,03 millions de tonnes en 2024 à 1,07 million de tonnes en 2025.

Cette baisse coïncide avec les activités de maintenance des usines de liquéfaction d’Arzew et de Skikda, qui ont poussé les exportations algériennes en janvier dernier à leur plus bas niveau depuis au moins 2013, selon les données historiques disponibles de l’Unité de recherche énergétique.

Les opérations de maintenance ont pesé sur les exportations algériennes au cours des deux premiers mois de 2025, après avoir diminué de 14 % en 2024 pour atteindre 11,62 millions de tonnes.

En 2024, l’Algérie s’est classée au neuvième rang des plus grands exportateurs mondiaux de GNL, avec 11,62 millions de tonnes exportées, en baisse de 14 % par rapport à l’année précédente. Cette position a été maintenue en février 2025, tandis que les États-Unis, le Qatar et l’Australie continuent de dominer le marché mondial avec respectivement 8,3 millions de tonnes, 6,8 millions de tonnes et 5,9 millions de tonnes exportées.