L’Espagne invitée d’honneur du Festival du Film Méditerranéen d’Annaba 2025

Le rideau se lèvera à Annaba du 24 au 30 septembre 2025 pour la 5ᵉ édition du Festival du Film Méditerranéen, avec un invité de prestige : l’Espagne. Ce choix, symbolique et stratégique, reflète une volonté forte de consolider les échanges culturels et cinématographiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Le commissaire du festival, Mohamed Allal, a salué le dynamisme remarquable du cinéma espagnol, qui a brillé en 2023 avec la production de 375 longs métrages, positionnant l’Espagne au 5ᵉ rang mondial en volume de production. À travers cette mise à l’honneur, le festival souhaite offrir au public algérien une immersion dans un cinéma audacieux, profondément enraciné dans les réalités sociales, historiques et humaines.

L’Espagne, invitée d’honneur du Festival du Film Méditerranéen d’Annaba

Ce partenariat avec l’Espagne, au-delà de l’aspect cinématographique, met en lumière des valeurs partagées, notamment en matière d’engagement humanitaire. De nombreux artistes espagnols, rappelle Mohamed Allal, se sont distingués par leur soutien indéfectible à la cause palestinienne, une thématique essentielle à l’identité du festival.

L’ambassadeur du Royaume d’Espagne en Algérie, Fernando Morán Calvo-Sotelo, s’est dit honoré par cette invitation. « La distance entre nos côtes est minime, comme si l’objectif d’une caméra pouvait capturer les deux rivages à la fois », a-t-il déclaré, saluant au passage l’intérêt croissant que suscite le cinéma algérien en Espagne. Selon lui, cette rencontre entre deux traditions audiovisuelles puissantes est porteuse d’un dialogue artistique fécond.

🟢 À LIRE AUSSI : Une reprise à 900 millions d’euros : ce que l’Algérie importe à nouveau de l’Espagne

Un programme riche et varié, marqué par l’innovation

Le programme de cette édition sera riche et varié : compétitions officielles (longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages), Prix Amar Laskri en hommage à l’un des grands noms du cinéma algérien, et surtout une grande nouveauté : l’introduction du AI Award, premier prix algérien dédié à une œuvre créée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Mohamed Allal a souligné que l’Espagne figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine, avec une valeur marchande des technologies IA appliquées aux médias estimée à 291 millions de dollars en 2022, et des projections dépassant les 3 milliards à l’horizon 2030.

La participation espagnole inclura des projections de films cultes, des rencontres avec réalisateurs et comédiens, et des événements thématiques autour de l’histoire et de l’influence du cinéma espagnol.

🟢 À LIRE AUSSI : Biens culturels pillés : la France lance un projet de loi pour faciliter leur restitution

Focus sur l’héritage et l’avenir du cinéma

Cette 5ème édition promet une véritable célébration du 7ème art, mettant en avant l’importance du patrimoine cinématographique tout en explorant les nouvelles frontières de la création grâce à l’intelligence artificielle. L’occasion idéale pour les cinéphiles de découvrir des talents émergents et de s’immerger dans la richesse du cinéma espagnol et méditerranéen.

Le festival offrira également un espace de dialogue et d’échange entre professionnels du cinéma des deux rives, renforçant ainsi les liens culturels et ouvrant la voie à de futures collaborations. Une initiative qui s’inscrit dans la dynamique de promotion de la culture et du cinéma en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : TMV Cinéma : « Les 4 Fantastiques » rejoignent un programme d’été déjà triomphal