L’Espagne facilite l’accès au marché du travail : la validité du visa prolongée

Dans le cadre de sa nouvelle loi d’immigration, le gouvernement espagnol a déclaré qu’il augmenterait la validité du visa de travail à partir de l’année prochaine, pour répondre aux besoins du marché du travail.

En plus de prolonger la durée de visa des demandeurs d’emploi, l’Espagne a décidé de régulariser environ 300 000 ressortissants en situation irrégulière d’ici 2027.

Visa de travail en Espagne : validité portée à un an

Dans le cadre de la réforme de la loi sur l’immigration, l’Espagne a adopté plusieurs décisions, qui entreront en vigueur à partir de l’année prochaine. Parmi ces dernières, la prolongation de la validité des visas pour les demandeurs d’emploi en Espagne à 12 mois, au lieu de trois mois.

Bien que les autorités espagnoles n’aient pas encore dévoilé la date exacte d’entrée en vigueur de cette mesure, la validité d’un an de ce type de visa facilitera l’installation des travailleurs étrangers qui souhaitent trouver un emploi dans le pays.

Le visa de demandeur d’emploi permettra aux ressortissants étrangers de se rendre en Espagne pour décrocher une nouvelle opportunité d’emploi. Une fois qu’ils ont trouvé le travail de leur rêve, ils doivent suivre les procédures requises pour demander un titre de séjour.

L’Espagne veut régulariser 300 000 sans papiers d’ici 2027

Tel qu’annoncé par le ministre espagnol des migrations, le pays souhaite régulariser un grand nombre de ressortissants sans papiers présents sur son territoire. L’Espagne a fixé l’objectif de régulariser 300 000 ressortissants en situation irrégulière d’ici 2027.

En d’autres termes, ces personnes se verront accorder le droit de séjourner régulièrement et de travailler dans ce pays, au cours des trois prochaines années. Et ce, grâce à l’ouverture de trois voies qui étaient auparavant fermées, à savoir : la formation, l’emploi et la famille.

Ces nouvelles mesures permettront, aussi, à l’Espagne de renforcer son économie. Les données récentes dévoilées par le site spécialisé Visa Schengen Info révèlent que le pays nécessite de régulariser plus de 250 000 personnes pour répondre aux besoins de son marché du travail.

Pour rappel, les autorités espagnoles ont, précédemment, annoncé un ensemble de mesures simplifiant les procédures d’octroi de titre de séjour pour les ressortissants étrangers désireux de s’installer et travailler dans le pays.

