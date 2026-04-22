L’Espagne accélère le retour de ses entreprises sur le marché algérien après la détente diplomatique

Alors que Paris s’enlise dans une crise diplomatique sans fin avec Alger, Madrid avance ses pions avec agilité. L’Espagne, avec laquelle l’Algérie a tourné la page des récentes crispations, orchestre aujourd’hui un retour en force spectaculaire de ses entreprises sur le marché algérien.

Une aubaine économique que la ministre espagnole du Commerce n’hésite pas à qualifier d’« opportunité stratégique ». Comment Madrid compte-t-elle tirer profit de ce réchauffement et sécuriser ses approvisionnements ?

Relations économiques algéro-espagnoles relancées après le tournant diplomatique

Les relations économiques algéro-espagnoles connaissent un regain d’intérêt notable après le réchauffement diplomatique entre Alger et Madrid. Cette dynamique fait suite à la période de tension déclenchée en 2022, lorsque l’Espagne, sous la direction de Pedro Sánchez, a modifié sa position sur la question sahraouie. Provoquant une réaction immédiate d’Alger, dont le rappel de l’ambassadeur et la suspension du traité d’amitié et de bon voisinage signé en 2002.

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Selon les éléments rapportés, cette phase de normalisation a permis la reprise progressive des contacts institutionnels et économiques. Ouvrant la voie à une relance des échanges commerciaux.

Parmi les signaux récents :

Reprise des contacts diplomatiques de haut niveau ;

Réactivation du cadre de coopération bilatérale ;

Retour progressif des opérateurs économiques espagnols ;

Réouverture des discussions sur les investissements et les échanges commerciaux.

Amparo López met en avant une « opportunité » pour les entreprises espagnoles en Algérie

La ministre d’État espagnole du Commerce, Amparo López, a encouragé les entreprises de son pays à renforcer leur présence en Algérie. Lors d’un événement organisé à Valence par la chambre de commerce locale, elle a estimé que les entreprises espagnoles doivent tirer profit d’un « contexte très favorable », à la suite de la normalisation des relations diplomatiques.

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Elle a également indiqué que l’objectif de cette relance repose sur la diversification des exportations et la sécurisation des approvisionnements énergétiques dans un contexte international marqué par des incertitudes.

La responsable espagnole a décrit l’Algérie comme un partenaire stratégique et un fournisseur important. En lien avec les enjeux de sécurité énergétique évoqués dans un environnement international tendu.

Elle a par ailleurs souligné les évolutions positives récentes dans les relations économiques algéro-espagnoles. Notamment après la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, en Algérie. Qui a permis, selon les informations rapportées, d’apaiser plusieurs différends et de réactiver le cadre bilatéral.

Amparo López a également exprimé son intention d’effectuer une visite officielle en Algérie dans les prochains mois.

Énergie, commerce et stabilité : les relations économiques algéro-espagnoles au cœur des priorités de Madrid

Dans son intervention, la ministre espagnole a insisté sur la dimension énergétique des relations économiques algéro-espagnoles, particulièrement dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des incertitudes sur les marchés de l’énergie.

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Elle a également évoqué la place de l’Algérie comme fournisseur clé dans un environnement économique mondial instable. En lien avec les risques évoqués sur les chaînes d’approvisionnement internationales.

À titre d’exemple, la région de Valence occupe une place importante dans les exportations vers l’Algérie. Avec des ventes dépassant 400 millions d’euros en 2025, selon les données évoquées lors du forum économique.

En résumé, les relations économiques algéro-espagnoles semblent entrer dans une phase de consolidation progressive. Portée par la volonté affichée de Madrid de rétablir et renforcer ses échanges avec Alger