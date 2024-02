L’espace des enseignants : Comment s’inscrire, et quelles sont les conditions ?

Le ministère de l’Éducation nationale en Algérie a récemment lancé une nouvelle plateforme en ligne nommée « Espace des Enseignants ». Cette initiative vise à faciliter le processus de demande de mutation pour les enseignants, tout en offrant une variété d’autres services dédiés aux éducateurs algériens. Cet article vous guidera à travers les étapes d’inscription sur l’Espace des Enseignants pour l’année 2024.

La plateforme Espace des Enseignants propose un large éventail de services aux enseignants, y compris la possibilité de participer à des séminaires et des formations diverses. Les enseignants peuvent également utiliser la plateforme pour s’informer sur les résultats des mutations, consulter les programmes éducatifs, accéder aux dernières nouvelles sur les formations, et communiquer avec leurs collègues. Le ministère de l’Éducation nationale a décrit les étapes d’inscription sur la plateforme comme suit :

1. Commencez par visiter le site Web officiel de l’Espace des Enseignants.

2. Cliquez ensuite sur l’icône « Se connecter ».

3. Entrez votre numéro national et votre mot de passe.

4. Sélectionnez l’option de demande de mutation pour continuer le processus.

5. Remplissez tous les champs requis dans le formulaire de mutation avec précision.

6. Il est conseillé de vérifier l’exactitude des données saisies avant de les soumettre.

7. Téléchargez tous les documents et justificatifs nécessaires pour la mutation.

8. Enfin, cliquez sur le bouton « Envoyer la demande » pour compléter le processus.

Nouveau système informatique mis en place

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé le lancement d’un nouveau système informatique permettant aux enseignants de bénéficier de services à distance via une plateforme informatique dédiée au secteur de l’éducation nationale.

Dans sa première phase, la plateforme offrira les services suivants :

– Documents administratifs (certificat de travail, bulletin de salaire, etc.).

– Documents pédagogiques (téléchargement de mémoires, progressions annuelles, etc.).

– Groupes éducatifs (affichage et impression des listes de groupes d’élèves, envoi de remarques pédagogiques directement aux parents via leur espace dédié, saisie des notes, etc.).

– Services (notification d’absence, participation aux mouvements, etc.).

– Préoccupations (soumission de diverses préoccupations par messagerie directe à l’entité concernée, etc.).

Pour s’inscrire sur cette plateforme, l’enseignant doit obtenir un certificat de travail portant le numéro d’identification unique, tamponné et signé par le directeur de l’établissement éducatif.

Ensuite, l’enseignant doit accéder au site Web https://ostad.education.gov.dz , s’inscrire sur le site, imprimer le formulaire et le remettre au directeur de l’établissement pour activer le compte de l’enseignant sur ce site.

Ces développements représentent une étape significative vers la modernisation de l’accès aux services éducatifs en Algérie, offrant aux enseignants des outils précieux pour améliorer leur expérience professionnelle et leur engagement pédagogique.