L’eSIM arrive dans les offres mobiles en Algérie : voici les 4 grands avantages attendus

L’Algérie s’apprête à moderniser son paysage télécom avec l’intégration prochaine de la carte électronique eSIM.

Cette technologie, qui permet d’activer plusieurs lignes sur un seul appareil sans carte SIM physique, promet de transformer l’expérience mobile des utilisateurs tout en soutenant la transition numérique du pays.

Lors d’une réunion tenue lundi, le ministre des Postes et Télécommunications, Sid Ali Zarrouki, a détaillé les enjeux et les étapes de cette avancée technologique.

eSIM : un levier pour simplifier et sécuriser la téléphonie mobile en Algérie

Selon le ministère, l’eSIM constitue « une avancée majeure dans les services de téléphonie mobile ». Concrètement, elle permet de :

Activer plusieurs lignes sur un même smartphone sans avoir recours à une carte SIM traditionnelle.

Simplifier les démarches pour les abonnés.

Réduire les coûts liés à l’importation des cartes physiques.

Renforcer la sécurité numérique, grâce à des protocoles intégrés à la carte virtuelle.

Pour Sid Ali Zarrouki, cette initiative n’est pas seulement une innovation technique. Elle s’inscrit dans la « feuille de route pour la transformation numérique qui accompagne la préparation du lancement du réseau de cinquième génération ».

Coordination et partage des infrastructures : des stratégies pour un déploiement efficace

Le ministre a souligné l’importance d’une coordination étroite entre les opérateurs et l’Autorité de régulation des postes et télécommunications. Afin de garantir la disponibilité de l’infrastructure nécessaire et l’harmonisation des normes techniques.

Il a également évoqué le partage des infrastructures comme un choix stratégique pour :

Réduire les charges d’investissement des opérateurs. Rediriger les ressources vers le renforcement des installations techniques pour la téléphonie et Internet.

Cette approche vise à rendre le déploiement plus efficient et à préparer le terrain pour des services numériques plus performants et sécurisés pour les citoyens.

Sid Ali Zarrouki a tenu à rappeler que « le citoyen reste au cœur des priorités du secteur ». Et que l’intégration de l’eSIM reflète la volonté du ministère d’offrir des services modernes qui consolident la position de l’Algérie dans le domaine des communications. Cette initiative pourrait également favoriser une adoption plus rapide des technologies mobiles avancées et renforcer l’écosystème numérique national.