Les voyageurs d’Air Algérie ont tranché : voici où ils fêteront le Nouvel An 2025

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a enregistré une augmentation significative des ventes de billets de voyage à destination du Grand Sud algérien. Un chiffre record de près de 25 000 billets vendus a été atteint, pour la période du 15 au 31 décembre 2024.

Cette augmentation des ventes des billets de voyage à destination du Sahara algérien coïncide avec la forte hausse de la demande sur ces destinations à l’occasion de la célébration du Nouvel An 2025.

Tourisme saharien : record des ventes chez Air Algérie pour les fêtes de fin d’année

Si certains voyageurs préfèrent célébrer le Nouvel An à l’étranger, d’autres optent pour le Grand Sud algérien pour profiter de cette occasion en famille ou entre amis. Selon l’arabophone Echorouk, Air Algérie a enregistré un record des ventes pour la période allant du 15 au 31 décembre 2025.

En effet, pour cette période, la compagnie aérienne nationale a vendu un total de 24 750 billets de voyage. Pour répondre à cette forte demande, elle a ajouté près de 50 vols par semaine à son programme aérien vers les wilayas du Sud, dont Tamanrasset, Ghardaia, Ouargla, Timimoune…

Par conséquent, grâce au renforcement de son programme des vols internationaux, les membres de la diaspora et les touristes étrangers peuvent désormais se rendre facilement au Sahara et de célébrer le Nouvel An sereinement.

L’intérêt croissant pour ces destinations a poussé Air Algérie à renforcer son offre et à accentuer la promotion de ces destinations à l’échelle internationale et à consolider les partenariats avec les acteurs du secteur touristique et les voyagistes étrangers.

Fêtes de fin d’année 2024 : quelles sont les destinations les plus prisées ?

L’objectif est donc de faire d’Air Algérie un acteur clé dans le développement durable du tourisme saharien en Algérie. D’ailleurs, à l’occasion du lancement de cette saison, Air Algérie a relancé sa ligne Paris – Djanet, une route aérienne qui a connu un grand succès.

Mais ce n’est pas tout, dans son programme des ventes, le transporteur aérien national compte aussi la Ligne reliant entre l’aéroport de Paris et El Ouadi. La mise en service de ces lignes a permis à Air Algérie d’offrir des services de qualité et de répondre aux attentes de ses clients.

Pour la célébration du Nouvel An, la compagnie a enregistré une hausse des ventes des billets de voyage à destination de Tamnrasset, Djanet, Timimoune, Ghardaia et El Oudi. Par ailleurs, à l’International, ce sont la France, la Turquie, l’Italie, l’Espagne, l’Arabie Saoudite et le Sénégal, qui ont été les plus prisées.

Côté gammes tarifaires, le lancement de l’Offre « 0 Bag », qui permet de voyager léger avec Air Algérie, cette dernière a, elle aussi, connu un grand succès. Pour rappel, cette promotion permettait aux clients de la compagnie d’acquérir avant le 15 décembre, à des prix exceptionnels, des billets de voyage vers plusieurs destinations.

