Les vols entre l’Algérie et la France fortement perturbés : ASL Airlines ajuste ses horaires

La compagnie aérienne française, ASL Airlines, a dévoilé un nouveau programme pour ses vols reliant la France et l’Algérie, suite aux perturbations annoncées pour le trafic aérien entre les deux pays.

En effet, en raison de perturbations importantes, prévues entre le 21 octobre et le 1ᵉʳ novembre 2024, ASL Airlines a décidé de réorganiser ses vols entre la France et l’Algérie.

ASL Airlines : le trafic aérien entre la France et l’Algérie perturbé

Pour rappel, dans un précédent communiqué, la compagnie aérienne française explique que le trafic aérien entre les deux pays sera perturbé du 21 octobre au 1ᵉʳ novembre 2024. Par conséquent, les vols devant opérer les matins du 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre et du 1ᵉʳ novembre sont impactés par des changements d’horaires importants.

Par ailleurs, les voyageurs concernés par ces changements recevront une notification sur leurs adresses e-mail les informant de ces perturbations. De plus, ASL Airlines appelle aussi ses clients à prendre contact avec ses services au :

0825 825 849.

Un nouveau programme de vols

Cette réorganisation fait suite à un arrêté de l’Aviation civile algérienne qui exige un réajustement des horaires des vols desservant le territoire national au départ de la France. Dans ce sillage, ASL Airlines lève le voile sur un nouveau programme de vols qui seront opérés pendant la même période.

Les passagers qui prévoient de voyager pendant cette période sont appelés à faire preuve de vigilance et à consulter les nouveaux horaires communiqués par les compagnies aériennes. Le nouveau programme d’ASL Airlines s’affiche comme suit :

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale, en l’occurrence Air Algérie, a aussi annoncé l’annulation de 34 vols, dont 12 internationaux et 22 domestiques, et la reprogrammation de 70 autres voyages, en raison de ce même décret de l’aviation civile algérienne. D’ailleurs, Air Algérie invite ses clients à consulter son site internet, se rendre dans ses agences ou à contacter son centre d’appels, au numéro 3302. D’autres compagnies aériennes ne devraient pas tarder pour annoncer d’autres changements et dévoiler de nouveaux programmes.

