Les vols Alger – Istanbul en promotion chez Air Algérie : voici quand faut-il réserver son billet

Ce n’est jamais trop tard pour prendre ses vacances, les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de voyager en été pourront toujours profiter de la saison automnale et ses nombreux avantages. Chez les compagnies aériennes, le mois d’octobre se traduit aussi par de multiples offres promotionnelles.

C’est le cas chez Air Algérie. La compagnie aérienne nationale affiche plusieurs bons plans sur ses liaisons internationales. Les vols au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers Istanbul en Turquie sont concernés.

À LIRE AUSSI : Vols vers l’Algérie : ces compagnies proposent les meilleurs programmes de fidélité en 2024

Vol Alger – Istanbul : Air Algérie affiche de belles promotions

La haute saison est achevée et les prix des vols, des hôtels et des activités touristiques ont tendance à baisser en ce mois de septembre et d’octobre 2024. Chez Air Algérie, il est désormais possible de dénicher de très bons plans pour ce mois de septembre et du mois d’octobre.

Les Algériens qui souhaitent se rendre en Turquie en cette après-saison pourront réserver leurs billets de voyage, depuis l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers Istanbul, au prix de 34 570 dinars algériens, par personne et par trajet.

Ce tarif s’affiche dans le cadre de l’offre en aller-retour de la compagnie. Dans ce sillage, Air Algérie propose, grâce à ce tarif Économique Promo.

Quand faut-il réserver son billet de voyage pour profiter de ce tarif ?

Par ailleurs, ce prix permet de transporter une pièce de bagage en cabine de 10 kg, en plus de deux valises de 23 kg chacune. Il s’agit d’une belle offre que propose Air Algérie pour ses passagers qui souhaitent voyager en cette période.

Pour réussir à acheter son billet de voyage entre les deux pays à ce prix avantageux, il convient de réserver son vol entre le 27 septembre 2024 et le 1ᵉʳ octobre. Mais ce n’est pas tout. La compagnie aérienne nationale ne manque pas de surprendre ses clients en leur proposant des billets au prix de 22 190 dinars, par personne et par trajet.

À ce prix, Air Algérie met en vente les billets disponibles pour les vols programmés entre le 10 et le 19 octobre 2024. À partir de la dernière semaine, ces tarifs vont reprendre leur tendance à la hausse pour atteindre les 27 000 dinars.

À LIRE AUSSI : Voyagez moins cher : Alger – Barcelone à partir de 27€ avec Vueling en octobre 2024