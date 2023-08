Les vols Alger – Barcelone en promotion chez cette compagnie aérienne

La saison estivale est toujours synonyme de l’augmentation des prix des billets d’avion. La raison pour laquelle de nombreux voyageurs repoussent leurs vacances au mois de septembre. Et ce, afin de bénéficier des offres promotionnelles proposées par les compagnies aériennes en ce mois.

Parmi ces dernières, la compagnie espagnole Vueling connue pour ses billets qui atteignent les 800 euros. Ce n’est plus le cas, car ce transporteur aérien affiche des promotions pour l’après saison.

Vols Algérie – Espagne : Vueling annonce des promotions pour l’après saison

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens qui prévoient de passer leurs vacances en Espagne. En effet, la compagnie aérienne Vueling affiche des promotions des plus intéressantes sur son site de réservation. Notamment sur la ligne reliant entre la capitale Alger et l’aéroport de Barcelone en Espagne.

Elle propose pour ses clients de réserver un billet pour un vol direct entre ces destinations au prix de 53.99 euros. Ce tarif est applicable pour les vols programmés au départ d’Alger vers Barcelone en date du 30 septembre 2023. Par ailleurs, la compagnie espagnole pousse davantage son offre et propose des prix beaucoup plus intéressants pour le mois d’octobre 2023.

En effet, pour le mois d’octobre prochain, en plus des billets proposés au prix de 53.99 euros, notamment en date du 9 et 21 octobre. Vueling affiche d’autres billets programmés pour le 7, le 14 et 27 octobre 2023, au prix de 43.99 euros. Il convient de rappeler que ces tarifs concernent les voyages en aller simple.

Qu’en est-il de la ligne Alger – Paris ?

Pour rapper, Vueling assure aussi la desserte de Paris au départ de l’aéroport d’Alger. Cependant, sur cette route aérienne, les prix de Vueling sont extrêmement chers. En effet, le billet le moins cher est proposé au prix de 131.98 euros.

Par ailleurs, sur certaines dates, les prix de Vueling au départ d’Alger vers la capitale parisienne dépassent les 500 euros. Un prix jugé extrêmement excessif par les voyageurs algériens.

| À LIRE AUSSI :

>> Le retour de Royal Air Maroc à Alger de nouveau reporté

>> Vols depuis l’Algérie : les promos de retour chez ASL Airlines