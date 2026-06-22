Les vidéos ont choqué les Algériens : le braqueur au sabre de Birkhadem arrêté

Une séquence d’une violence rare enflamme la Toile algérienne depuis quelques jours. Les images, qui circulent massivement sur les réseaux sociaux, montrent un individu armé d’un imposant sabre menaçant de sang-froid des commerçants en leur pointant la lame en plein visage pour les détrousser.

Devant l’effroi et l’indignation générale suscités par ces vidéos, les autorités judiciaires ont immédiatement pris l’affaire en main, engageant une procédure d’urgence.

En effet, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a placé en détention provisoire, ce dimanche, le principal suspect des braquages violents qui ont ciblé plusieurs commerces à Birkhadem. Le prévenu restera sous mandat de dépôt en attendant son procès, fixé au 28 juin prochain.

L’affaire a démarré suite aux plaintes des commerçants victimes, mais surtout après la diffusion virale de vidéos choc sur les réseaux sociaux. Les images montraient explicitement le suspect en train d’agresser et de dépouiller les vendeurs en les menaçant directement au visage avec une arme blanche de grande taille.

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Face à l’indignation générale, les éléments de la Gendarmerie nationale ont mené une enquête express pour interpeller le mis en cause, conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale.

Présenté aujourd’hui devant le parquet, le suspect a été renvoyé en comparution immédiate. Il fait face à de lourdes charges : vol avec violence en état de récidive, coups et blessures volontaires à l’arme blanche, et menaces de mort.

Le tribunal a finalement décidé de reporter le procès à la fin du mois, tout en maintenant le braqueur derrière les barreaux.

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Quand les réseaux sociaux accélèrent le travail de la justice

En Algérie, les réseaux sociaux s’imposent désormais comme un puissant vecteur de sécurité publique et un allié de taille pour les services de sécurité.

La diffusion de vidéos documentant des délits agit comme un véritable accélérateur judiciaire, permettant de neutraliser les criminels en un temps record grâce à la vigilance citoyenne.

Le cas de Birkhadem n’est pas isolé. Début juin 2026, une bande qui avait agressé un citoyen à Ouargla a été arrêtée dans la foulée de la publication des images sur le net, débouchant sur la présentation immédiate de quatre suspects devant le procureur.

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Ce schéma vertueux – vidéo virale, mobilisation collective et interpellation express – démontre une efficacité redoutable.

Loin de court-circuiter le cadre légal, cette dynamique offre aux autorités un signal d’alerte instantané. L’application rigoureuse de l’article 19 du Code de procédure pénale prouve que la justice algérienne sait parfaitement capitaliser sur cette réactivité numérique pour faire appliquer la loi.

Pour les commerçants de Birkhadem, l’impact est direct et rassurant : leur agresseur est hors d’état de nuire, et le verdict attendu le 28 juin devrait confirmer la réponse ferme de l’État face à la violence.