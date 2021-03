Les Verts sans les vedettes face à la Zambie et Botswana

Le match Zambie-Algérie comptant pour la cinquième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021, (GR:H) se déroulera le jeudi 25 mars 2021 au Lusaka-Heroes National Stadium (21h00),

En effet, pour cette rencontre, l’Algérie sera privée de plusieurs joueurs vedettes de son effectif , la longue liste des joueurs absents en prévision des matchs face à la Zambie et au Botswan continue de s’agrandir.

Après les forfaits confirmés de plusieurs de cadres tels que Atal, Boudaoui, Bennacer et Bensbaini, d’autres éléments clés de l’effectif de Belmadi seront également indisponibles à l’instar de Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, Islam Slimani, Djamel Benalmri, Alexandre Oukidja, et Farid Boulaya.

La raison de ces plusieurs absences est due à la décision des clubs de ne pas libérer leurs joueurs étrangers pour la prochaine fenêtre FIFA (22 au 30 mars 2021), en raison de la pandémie de Covid-19, et plus précisément de la propagation des différents variant du virus.

Cela fait que les Algériens évoluant en Europe risquent sérieusement de ne pas pouvoir venir disputer les rencontres des éliminatoires de la CAN.

La qualification est déjà en poche

La sélection nationale de football, a déjà assuré sa présence à la prochaine édition de la CAN-2022, qu’abritera le Cameroun en janvier 2022.

L’équipe nationale s’est qualifiée à la CAN-2021 au Cameroun suite au match nul décroché à Harare face au Zimbabwe (2-2), le 16 novembre dernier à l’occasion de la 4e journée des qualifications.

Au classement, l’Algérie caracole en tête avec 10 points, devant le Zimbabwe (5 points) et le Botswana (4 points), alors que la Zambie ferme la marche (3 points).