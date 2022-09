Les Verts affluent au CTN : Bennacer et Brahimi se livrent

Les joueurs de la sélection nationale affluent au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le groupe retenu par Djamel Belmadi affiche pratiquement au grand complet.

Comme tout le monde le sait, le sélectionneur national Djamel Belmadi a retenu 24 joueurs pour le stage du mois de septembre. Un stage qui a débuté aujourd’hui à partir de 17h30, à l’occasion du déroulement de la première séance d’entrainement.

C’est à partir de cet après-midi que les joueurs convoqués ont commencé à affluer le centre technique national de Sidi Moussa. Pour le premier entrainement, le groupe de Belmadi affiche pratiquement au grand complet.

A leur arrivée, les deux joueurs de la sélection nationale, Ismael Bennacer et Billal Brahimi, ont livré leurs impressions aux médias présents à l’aéroport d’Alger.

« Je suis content de rejoindre la sélection nationale. Inchalah on va gagner les deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria ». Dira l’attaquant de l’OGC Nice, Brahimi.

« On va tout faire pour représenter dignement le maillot de notre pays, bien qu’il s’agisse des matchs amicaux, comme on l’a, d’ailleurs, toujours fait ». Indique le milieu de terrain de l’AC Mila, Bennacer.

A rappeler que les Verts rallieront demain mardi Oran. Le stage se poursuivra à la ville d’El-Bahia, où le stade Miloud Hadefi va abriter les deux matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria.

Chaâl et Bendebka remplacent Mandréa et Boudaoui

Le gardien de but du CM Caen, Anthony Mandréa, et le milieu de terrain de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, feront l’impasse sur le regroupement du mois de septembre. Et pour cause, ils sont tous les deux blessés.

Pour pallier ces deux défections, Djamel Belmadi a fait appel au gardien de but du MCA, Farid Chaâl, et au milieu de terrain de l’équipe saoudienne Al-Fateh, Sofiane Bendebka. Les deux joueurs sont rentrés cet après-midi au CTN de Sidi Moussa. Et comme un malheur des uns fait le bonheur des autres, leur convocation les a réjouis.