Les véhicules Fengon de la marque DFSK débarquent en Algérie

Les véhicules emblématiques de la famille Fengon, appartenant à la marque DFSK, ont récemment fait leur entrée chez le distributeur agréé et représentant exclusif en Algérie, Sarl Burgan International. Cette étape vise à les soumettre à l’évaluation des experts miniers et à la conformité avant leur commercialisation.

En effet, la famille Fengon, faisant partie de la prestigieuse marque DFSK, se démarque comme une gamme de voitures haut de gamme. Contrairement à d’autres pays où elle est commercialisée comme une marque indépendante, en Algérie, elle est proposée comme une composante distincte de la gamme DFSK.

La DFSK Fengon 580, une berline à sept places, est équipée d’un moteur turbo 1.5L générant une puissance de 130 chevaux et un couple de 220 Nm. La transmission aux roues avant se fait via une boîte de vitesses à 6 rapports. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve des phares LED, des jantes en aluminium de 16 pouces, des garnitures chromées, des sièges en cuir, un écran tactile central, et bien plus encore.

Quels autres modèles Fengon feront leur entrée sur le marché algérien ?

Le concessionnaire DFSK accueille également la DFSK Fengon 600, dotée de six sièges (deux par rangée) et du même moteur turbo 1.5L que le modèle précédent. Les 130 chevaux de puissance sont transférés aux roues avant via une boîte de vitesses à 6 rapports. Cette voiture offre un tableau de bord numérique, la climatisation automatique, des sièges arrière automatiques, et diverses fonctionnalités de confort.

Enfin, la DFSK Fengon IX5, avec cinq places, complète la gamme. Propulsée par le moteur turbo 1.5L de 130 chevaux et un couple de 220 Nm, la transmission automatique à 6 rapports alimente les roues avant. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve des jantes en aluminium, des garnitures chromées, un écran de divertissement tactile, et bien d’autres fonctionnalités.

Pour ce qui est des prix des véhicules Fengon de la marque DFSK et de la date de commercialisation, et d’autres détails, aucune information n’a encore été divulguée, mais cela se fera certainement dans les semaines à venir.