Les vaches laitières américaines génétiquement modifiées débarquent en Algérie

L’Algérie et les États-Unis lancent une alliance spéciale pour révolutionner l’élevage bovin. Après plusieurs mois de négociations et d’efforts de la part d’Elizabeth Moore Aubin, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie. Un accord algéro-américain a été signé ce mardi 12 novembre 2024 à Alger, ouvrant la voie à l’importation de vaches génétiquement modifiées.

Ce projet est le fruit d’une collaboration soutenue entre les deux nations. Entamée dès 2023 et menée par l’ambassadrice des États-Unis qui a suivi le dossier de près.

En effet, la première rencontre au sujet de l’élevage bovin a eu lieu en septembre 2023 au CNIIAAG d’Alger. Ce séminaire avait rassemblé des experts en génétique animale, des vétérinaires, des spécialistes de l’élevage des ruminants ainsi que les responsables du ministère algérien de l’Agriculture.

Désormais, l’Algérie et les États-Unis concrétisent un partenariat stratégique. Qui permettra à l’Algérie de renforcer son cheptel et de se rapprocher de l’autosuffisance laitière. Tout en s’appuyant sur le savoir-faire d’un partenaire de premier plan en génétique animale.

The U.S. 🇺🇸 Department of Agriculture @usda and the Algerian 🇩🇿 Ministry of Agriculture have signed an agreement to permit the import of U.S. dairy cows. More cows 🐄 make more milk 🥛, yogurt , and cheese 🧀. We are proud to be a dependable partner and a key supplier of quality… pic.twitter.com/SkYAtuFsPN

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) November 12, 2024