Les traversées vers l’Algérie à prix réduit : GNV propose jusqu’à 40 % sur ses voyages d’hiver

Grandi Navi Veloci (GNV), la compagnie maritime italienne, annonce une réduction tarifaire spéciale pour les vacances d’hiver sur ses traversées entre la France et l’Algérie. Cette offre, valable jusqu’au 4 novembre 2025, concerne deux lignes au départ de la France.

Cette nouvelle promotion de GNV offre une réduction pouvant aller jusqu’à 40% sur le prix des traversées maritimes reliant le port de Sète à Alger et Béjaïa. D’après le communiqué de la compagnie, cette remise s’applique au coût total du billet uniquement, excluant les taxes, les repas et tout autre service ou option supplémentaire.

« Cet hiver, retournez en Algérie et vivez la chaleur du retour avec GNV. Grâce à la Promo Vacances d’Hiver, bénéficiez de jusqu’à 40 % de réduction sur votre traversée vers l’Algérie. C’est le moment parfait pour retrouver votre famille, redécouvrir les traditions du pays et profiter d’un voyage paisible en mer« , lit-on dans le communiqué de la compagnie maritime italienne.

GNV offre jusqu’à 40 % de réduction sur ses traversées France – Algérie

Cette initiative, intégrée aux offres vacances d’hiver de la compagnie, est une réponse directe à la forte demande sur ses billets de voyage entre les ports de Sète, Alger et Béjaïa, anticipée pour cette période. Par ailleurs, GNV souligne la qualité de ses services à bord adaptés à sa clientèle, tout en facilitant la réservation rapide via son site internet et ses canaux habituels.

« Entre ambiance conviviale, hospitalité algérienne et beauté du littoral, laissez la mer vous rapprocher de ceux que vous aimez (…) L’Algérie vous attend avec GNV : vivez l’hiver sous le signe du retour et du soleil !« , indique encore la compagnie.

Les voyageurs souhaitant profiter de cette nouvelle promotion doivent impérativement réserver leurs billets avant le 4 novembre 2025. Les traversées éligibles, quant à elles, doivent être programmées jusqu’au 31 décembre 2025. Notez que des facilités de paiement via Alma ou PayPal sont disponibles : « Offre valable pour les voyages jusqu’au 31 décembre 2025. Réduction sur le prix total du billet, hors taxes et repas. Options et préventes exclues« .

Des billets de voyage à partir de 91 euros

La compagnie maritime italienne, GNV, via sa grille tarifaire disponible en ligne, a communiqué les prix de départ pour les deux liaisons entre Sète, Alger et Béjaïa :

Sète – Alger : le prix du billet simple (aller) commence à partir de 143 euros. Le tarif du billet du retour est proposé à partir de 146 euros ;

le prix du billet simple (aller) commence à partir de 143 euros. Le tarif du billet du retour est proposé à partir de 146 euros ; La liaison Sète – Béjaïa : pour l’aller simple, les prix sont plus avantageux, débutant à 91 euros. Le prix du retour est fixé à partir de 119 euros.

Ces prix correspondent au tarif de base et peuvent varier en fonction de la date du voyage, du type de cabine choisi, de l’embarquement du véhicule et des taxes.

