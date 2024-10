« Les Tempêtes » débarque au cinéma en novembre : un film algérien à ne pas manquer !

Ce 20 novembre 2024 marquera la sortie en salles du long métrage tant attendu « Les Tempêtes ». Sous la réalisation de la talentueuse Dania Reymond, ce film mettra en vedette plusieurs acteurs algériens dont Khaled Benaissa et Shirine Boutella. L’actrice française Camélia Jordana sera également à l’affiche de cette œuvre cinématographique.

Le film « Les Tempêtes » mêle décor surnaturel et intrigue poignante et riche en rebondissements. De plus, l’univers de ce long métrage promet de plonger les spectateurs dans un univers à la fois étrange et captivant.

Le récit suit le voyage introspectif de Nacer, un jeune journaliste qui voit son quotidien bouleversé. Alors que la ville est secouée par des tempêtes de sable jaune, ses démons le rongent et le plongent dans un tourbillon d’angoisses et de questionnements.

L’intrigue du film « Les Tempêtes » : Nacer face à l’inconnu

Selon le synopsis et la bande-annonce du long métrage « Les Tempêtes », la réalisatrice franco-algérienne Dania Reymond a brillamment fusionné le drame intime et le fantastique, donnant vie à une œuvre haletante.

Dans un décor surnaturel, le journaliste Nacer, un personnage incarné avec brio par le talentueux Khaled Benaissa, se retrouve rongé par les fantômes de son passé.

La tête pleine de questions, Nacer doit faire face à des situations inattendues, notamment la réapparition de sa femme Fajar, qui refait surface dans une période où le désordre règne sur la ville.

Cependant, la quête de Nacer semble être inexorablement liée au phénomène surnaturel qui s’empare de la ville…les tempêtes de sable jaune !

« Les Tempêtes » : un casting brillant !

Le scénario du film « Les Tempêtes » a été co-écrit par Dania Reymond, Virginie Legeay et Vincent Poymiro. Par ailleurs, le casting de cette œuvre réunit plusieurs acteurs talentueux, dont Khaled Benaissa dans le rôle de Nacer. Un artiste que l’on a pu voir récemment dans le film « Barbès, Little Algérie » qui fait sensation depuis sa sortie le 16 octobre en France.

Le film « Les Tempêtes » met également en vedette l’actrice algérienne Shirine Boutella qui a brillé dans plusieurs projets cinématographies, notamment « Miskina, la pauvre », un film réalisé par l’humoriste et réalisatrice d’origine algérienne, Melha Bedia.

Camelia Jordana, qui a incarné le personnage de Fajar, l’épouse de Nacer a, elle aussi, livré une performance intense.

Nacer, réussira-t-il à avoir les réponses à toutes ses questions ? C’est ce que nous allons découvrir à partir du 20 novembre 2024, le jour de la sortie du film « Les Tempêtes ».