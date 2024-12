Les tarifs des taxis individuels : explication détaillée des prix en vigueur

Le Centre d’information et de coordination de la circulation a récemment publié un vidéo explicatif concernant les tarifs des taxis individuels en Algérie, afin de mieux informer les citoyens et les voyageurs sur les prix appliqués pour les trajets en taxi.

Ce vidéo, diffusé sur la page “Tariki” du centre, met en lumière les informations essentielles relatives aux tarifs des taxis individuels, en conformité avec l’arrêté ministériel du 30 décembre 2017. Cette initiative vise à apporter de la transparence dans le secteur du transport public, notamment en matière de coûts.

Les bases de la tarification des taxis individuels

Le tarif des taxis individuels est calculé en fonction de la distance parcourue. Selon l’arrêté ministériel numéro 17/945, les tarifs de base sont clairs et définis pour différentes plages de distance. Pour les trajets dont la distance est inférieure à 5 kilomètres, le tarif de départ est fixé à 20 DZD, indépendamment de la distance réelle parcourue.

Cela signifie que dès qu’un client monte dans un taxi, il devra régler au minimum cette somme, même si la course est d’une très courte distance, comme quelques mètres seulement.

Cette approche tarifaire est conçue pour simplifier les calculs et éviter toute ambiguïté lors des petites courses. Ainsi, même pour un trajet de moins de 10 mètres, le passager devra acquitter un tarif minimum de 20 DZD, qui est le tarif d’un kilometre. Ce système est particulièrement utile dans les grandes villes où les courses courtes sont fréquentes, permettant ainsi d’assurer une certaine régularité dans la facturation des trajets.

Tarification par kilomètre au-delà de 5 kilomètres

Lorsque la distance dépasse les 5 kilomètres, une autre règle entre en jeu : la tarification devient de 23 DZD par kilomètre parcouru. Cela signifie que pour chaque kilomètre supplémentaire au-delà des 5 premiers, le prix sera augmenté de 23 DZD. Ce tarif par kilomètre supplémentaire est appliqué progressivement, selon la distance exacte parcourue, garantissant ainsi un tarif juste et transparent pour le passager et le chauffeur.

Cette approche permet d’encadrer le prix des trajets plus longs tout en évitant des hausses excessives ou imprévues. Le calcul du tarif est désormais plus précis, et les passagers peuvent facilement estimer le coût de leur course en fonction de la distance qu’ils prévoient de parcourir. Ce système est particulièrement adapté pour les trajets en dehors des centres urbains où les distances peuvent être plus longues.

Le Centre d’information et de coordination de la circulation a pris l’initiative de publier ce vidéo explicatif pour sensibiliser le public et les chauffeurs de taxi aux tarifs en vigueur. Cela permet d’éviter les conflits ou malentendus entre les passagers et les chauffeurs de taxi, et de promouvoir une meilleure transparence dans le secteur des transports. Le but est de renforcer la confiance des utilisateurs des taxis, en leur offrant une vision claire et précise des prix qu’ils doivent s’attendre à payer, en fonction de la distance de leur trajet.

En plus de la transparence, cette initiative contribue également à la régulation du marché du transport public. Les tarifs définis par l’arrêté ministériel permettent de contrôler les prix pratiqués, tout en garantissant une certaine équité pour les clients. Les chauffeurs de taxi sont également incités à respecter les normes établies, ce qui permet de prévenir les abus ou les pratiques frauduleuses.