Voici le top des recherches Google des Algériens en 2022

Le moteur de recherche Google a dévoilé les sujets les plus recherchés par les internautes au niveau mondial. Alors quels sont les sujets qui ont intéressé les internautes algériens durant l’année 2022 ? On vous en dit plus dans cette nouvelle édition du 11 décembre 2022, alors restez branchés. Sans aucun doute, cette année a été assez mouvementée pour le peuple algérien sur tous les fronts.

D’ailleurs, la mise en place d’une allocation pour les demandeurs d’emploi était le sujet le plus discuté entre les Algériens. À en croire les révélations de Google, l’allocation chômage était au top du classement des sujets les plus recherchés en 2022. Le peuple Dz ne cesse d’interagir avec les sujets d’actualité sur l’échelle nationale et internationale.

De ce fait, la variole du singe a décroché la première place comme la requête la plus recherchée par les Algériens. Et ce, dans le domaine de la santé. En effet, la propagation de cette pandémie au monde a suscité la curiosité des citoyens qui n’ont pas hésité à se renseigner à propos de cette maladie. Toujours au niveau international, l’assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh en mai dernier a visiblement marqué les esprits des Algériens.

En effet, cette mauvaise nouvelle était parmi les sujets les plus recherchés par la société Dz. Par ailleurs, dans le domaine économique, le taux de change euro/dinar a figuré, sans grande surprise, dans ledit classement. Dans le même sillage, on notera que la candidature de l’Algérie pour rejoindre les BRICS n’est pas passée inaperçue. Pour preuve, les Algériens ont voulu en savoir plus.

Le match Algérie – Cameroun est le sujet le plus recherché par les Algériens dans le domaine du sport

Parmi les événements qui ont marqué les Algériens cette année, l’élimination amère de l’équipe algérienne face au Cameroun en mars dernier. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que cette affaire a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. À cet effet, le match Algérie – Cameroun était parmi les requêtes les plus recherchées par les internautes en Algérie.

Sans oublier l’organisation des Jeux Méditerranéens à Oran qui a fait la Une des médias. Actuellement, les JO d’Oran ont laissé place à la Coupe du monde qui se déroule au Qatar. En effet, le mondial qatari a retenu l’attention des Algériens et plus précisément les amateurs du Football. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Echorouk.