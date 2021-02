Les sujets qu’ont abordés Tebboune et Soufiane Djilali

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce samedi, 13 février, les dirigeants de trois partis politiques, dont Soufiane Djilali, Président du parti Jil Jadid.

Après son retour d’Allemagne, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu avec les dirigeants de trois partis politiques. En effet, M. Tebboune a rencontré ce samedi, 13 février, le Président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, le Président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, et le Président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaïd.

À l’issue de son audience avec le Chef de l’État, le Président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a indiqué que « la rencontre avec le Président Tebboune s’inscrit dans le cadre du dialogue politique », et qu’ « elle a permis d’aborder un très grand nombre de dossiers », soulignant que « le pays traverse actuellement une étape cruciale ».

M. Soufiane Djilali a également fait savoir que « les élections législatives, leur préparation ainsi que la loi électorale avaient été abordées avec le Président de la République, à côté d’un certain nombre de dossiers qui concernent le citoyen algérien, à l’instar de la bureaucratie, l’investissement, les problèmes de l’emploi, du logement … ».

Le Président de Jil Jadid a affirmé « la nécessité d’élire un parlement qui représente le peuple ainsi que les conseils locaux qui résultent d’élections, pour ensuite entamer le processus de construction et de résolution des problèmes majeurs relatifs au développement du pays et créer une économie forte et augmenter le pouvoir d’achat des citoyens ».

🔵 إلتقيت ظهيرة اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بدعوة منه. تناول هذا اللقاء القضايا السياسية الراهنة من قانون الإنتخابات و المواعيد الإنتخابية المزمع إجراءها هذه السنة، إلى الأوضاع الصحية و الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد بالإضافة إلى أهم القضايا الإقليمية #الجزائر pic.twitter.com/RtcIKZPfni — Soufiane Djilali • سفيان جيلالي (@SoufianeDjilali) February 13, 2021

Le Président Tebboune retourne en Algérie

Après avoir passé un séjour médical en Allemagne, où il avait subi une intervention chirurgicale réussie au niveau de son pied droit, une complication qu’il avait eu suite à sa contamination au Coronavirus, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est rentré en Algérie, ce vendredi, 12 février, à bord d’un avion de la Présidence.

Arrivé à l’aéroport militaire de Boufarik à Blida, le Président Tebboune était attendu par « le Président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Slimane Chenine, le Président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, le Chef d’État-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le Général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, et le Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj ».