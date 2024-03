Les sportifs les plus populaires d’Algérie

L’Algérie, terre de passion et de talent, a vu éclore de nombreux sportifs devenus de véritables icônes au niveau national et international. Le football, en particulier, s’est imposé comme un vecteur d’expression et de fierté. Cet article se propose de mettre en lumière les parcours de quelques figures emblématiques du sport algérien. De Riyad Mahrez à Sofiane Feghouli, en passant par Islam Slimani et Yacine Brahimi, découvrez comment ces sportifs ont contribué à élever le nom de l’Algérie sur la scène mondiale.

Riyad Mahrez : l’étoile algérienne qui brille sur le football mondial

Riyad Mahrez, un nom qui résonne avec force et fierté non seulement en Algérie mais aussi dans le monde entier. Né à Sarcelles, France, le 21 février 1991, ce joueur a su gravir les échelons pour devenir l'un des ailiers les plus redoutés et respectés de sa génération.

Mahrez a commencé sa carrière professionnelle en France. Mais c’est en Angleterre, avec Leicester City, qu’il a véritablement explosé sur la scène internationale. Tout au long de sa carrière, Mahrez a compilé des statistiques impressionnantes. En Premier League, il figure régulièrement parmi les meilleurs passeurs et buteurs. Il a également brillé sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions. Le palmarès de Riyad Mahrez est à la mesure de son immense talent :

Premier League : Vainqueur avec Leicester City (2015-2016) et Manchester City (plusieurs titres depuis son arrivée en 2018).

FA Cup et League Cup : Plusieurs victoires avec Manchester City.

Ballon d’Or africain : Récompensé en 2016 pour ses performances exceptionnelles.

Yasser Mohamed-Tahar Triki : Étoile de l’athlétisme algérien

Yasser Mohamed-Tahar Triki se révèle comme nouvel espoir de l’athlétisme en Algérie et à l’échelle mondiale, surtout en triple saut. Il a rapidement gravi les échelons grâce à ses exploits remarquables. Triki excelle en triple saut, se classant parmi les leaders mondiaux. Sa régularité lui a apporté une renommée internationale et de nombreux succès dans les événements importants.

Il a à son actif plusieurs récompenses dont sa Médaille d’Argent au Championnat du monde en salle 2024. Outre son succès mondial, Triki a brillé dans de multiples compétitions, accumulant des récompenses et établissant des records. Ses victoires illustrent son talent et sa dévotion à l’athlétisme.

Islam Slimani : le fennec guerrier du football algérien

Islam Slimani se distingue dans le football algérien pour sa forte stature, son habileté à marquer et sa dévotion sur le champ. Né à Alger le 18 juin 1988, il incarne la ténacité et l’acharnement aux yeux de supporters locaux et mondiaux. Sa carrière a débuté en Algérie avant de continuer en Europe chez le Sporting Clube de Portugal en 2013. Il y a brillé, devenant essentiel pour l’équipe et chouchou des supporters par ses buts décisifs. Ses exploits notables regroupent :

Sporting Lisbonne : Durant son passage, Slimani a fait trembler les filets à de nombreuses reprises.

Sélection nationale : Slimani est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne avec 44 buts en 97 sélections.

Avec le Sporting Lisbonne : Slimani a laissé une marque indélébile, contribuant aux succès du club en championnat et en coupe.

En sélection : Il a été un acteur majeur de la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations en 2019.

Baghdad Bounedjah : le parcours d’un attaquant hors pair

Baghdad Bounedjah excelle en football, reconnu en Algérie et mondialement. Né à Oran le 30 novembre 1991, il figure parmi les attaquants les plus efficaces de sa génération. Il a rapidement marqué les esprits avec Al Sadd, un club qatari, en établissant de nouveaux records. Ses capacités de finisseur ont séduit de nombreux supporters. Il s’est imposé en tête des classements de buteurs, localement et en Asie.

Sous les couleurs d’Al Sadd, Bounedjah a remporté plusieurs championnats qataris, dont la Coupe du Qatar et la Coupe de l’Émir. Il a reçu de multiples récompenses qui consolident aujourd’hui sa réputation dans le football. En équipe nationale, il a joué un rôle crucial, surtout lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 où l’Algérie a triomphé. Son but en finale reste gravé dans l’histoire du football algérien.

