Les séquelles du Covid-19 : un spécialiste apporte des explications

Les médecins spécialistes et les scientifiques nous apportent chaque jour un éclairage et des explications pertinentes sur le dangereux virus de la covid-19. En l’espace de deux ans, d’innombrables études ont été menée afin de décortiquer les particularités de cette pandémie. Après que le vaccin anti-covid ait été fabriqué, les médecins dont des Algériens continuent encore de découvrir l’impact du virus sur la santé humaine.

C’est vrai que certains n’ont pas pu vaincre la maladie et ont été emporté par la covid, mais ceux qui ont réussi à le faire ne seront pas épargné des effets secondaires et des répercussions plus ou moins dangereuses de la maladie. C’est ce qu’a essayé d’expliquer docteur Toufik Nekkaa, spécialiste en épidémiologie et médecine préventive à l’hôpital Saroub Khathir d’El-Eulma à Sétif. Durant cette troisième vague, on a pu remarquer que la plupart des patients ont passée des séjours de longue durée à l’hôpital et en salles de réveil, a-t-il indiqué.

Les séquelles de la covid-19 sur la santé des patients

Le président du conseil médical à l’hôpital de Sétif, a révélé que la troisième vague de la covid-19 est à l’origine de nombreuses complications et problèmes de santé notamment l’hémiplégie, la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ainsi que des maladies cardiovasculaires. Le spécialiste n’a cessé de répéter que l’infection a la covid-19, a dangereusement impacté la santé des patients.

Par ailleurs, le Dr Nekkaa a annoncé que certains services hospitaliers et plus particulièrement les services de chirurgie seront éventuellement rouvert suite à la stabilisation de la situation sanitaire.

Enfin, le scientifique a fait savoir que jusqu’à maintenant 5 milliards de personnes ont reçu le vaccin tout en rassurant que le degré de dangerosité des séquelles n’a atteint que 0,01 %.