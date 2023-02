Les secteurs qui utilisent le plus le Bitcoin

Le Bitcoin est une monnaie numérique qui constitue une meilleure alternative à la monnaie fiduciaire. Cet actif virtuel est décentralisé car aucune institution financière ni aucun gouvernement ne peut réglementer cette monnaie numérique. De plus, cette monnaie virtuelle contribue à promouvoir le e-commerce, car il est possible d’effectuer une transaction avec une personne au-delà de vos frontières. En dehors de cela, si vous souhaitez investir dans Bitcoin, vous devez visiter la Plateforme BitIQ

Cette monnaie virtuelle élimine le besoin et l’interférence des intermédiaires lors des transactions. Ainsi, de nombreuses personnes préfèrent effectuer des transactions avec cette monnaie électronique car elle est moins coûteuse et plus rapide. Le Bitcoin fait partie des crypto-monnaies les plus populaires et les plus échangées au monde. Par rapport aux autres monnaies, cet actif virtuel a la plus grande capitalisation boursière.

S’étant avéré être une excellente réserve de valeur, un outil d’investissement et une couverture contre l’inflation, certaines industries et entreprises intègrent désormais cet actif électronique dans leurs transactions quotidiennes. Le succès de cette monnaie numérique est dû à sa technologie sous-jacente, la blockchain. Cette technologie est un grand livre distribué publiquement qui permet d’enregistrer et de valider les transactions. Vous trouverez ci-dessous les secteurs qui utilisent le plus cette monnaie électronique.

Le secteur de l’hôtellerie

En 2020, l’une des pandémies les plus importantes, la pandémie de Covid-19, a frappé le monde. Pendant cette période, de nombreuses industries se sont effondrées. Le secteur de l’hôtellerie est l’une des principales industries que la pandémie de Covid-19 a beaucoup affectée. Cependant, au cours de l’été 2021, plusieurs chaînes hôtelières ont envoyé des mémos et des communiqués de presse affirmant qu’elles acceptaient désormais cette monnaie virtuelle. Ces hôtels avaient pour objectif d’améliorer considérablement l’expérience de leurs visiteurs.

Ces hôtels se sont associés à des échanges réputés et fiables qui offraient une passerelle de paiement Bitcoin. Le public pouvait donc réserver des chambres d’hôtel en toute sécurité par le biais de ces échanges.

Industrie technologique

Microsoft a été parmi les premiers à adopter cette monnaie virtuelle. En décembre 2014, Microsoft a commencé à accepter cette monnaie virtuelle comme moyen de paiement pour acheter des jeux, des applications et d’autres contenus dans le Microsoft store. En revanche, cette monnaie numérique n’était pas très reconnue ou largement connue en 2014. Durant ces premières années, cette monnaie virtuelle était encore nouvelle, et les individus la connaissaient pour toutes les mauvaises raisons. Les plus grandes bourses du monde se sont effondrées, et des faillites, des piratages, des fraudes et de nombreuses fraudes ont caractérisé ces premières années. Les individus ont perdu beaucoup de cet actif virtuel.

Les jeux en ligne

Les jeux en ligne existent depuis plus de trois décennies. Ils se sont répandus de façon spectaculaire grâce à la loi sur le libre-échange et le traitement adoptée par la nation insulaire d’Antigua-et-Barbuda. Cependant, malgré la croissance continue des jeux en ligne, l’émergence des téléphones intelligents a stimulé cette croissance, car les smartphones ont ouvert la voie à une nouvelle ère de jeux interactifs.

Au cours de la même période, alors que les appareils capables d’exécuter des jeux complexes commençaient à se généraliser, les opérateurs de jeux ont également commencé à ouvrir ces casinos à monnaie numérique. Dernièrement, on a assisté à une augmentation du nombre de plateformes qui proposent des milliers de jeux et permettent même aux joueurs de se mesurer à des croupiers en direct dans les casinos.

Plateformes sociales

Depuis septembre 2021, de nombreuses personnes accèdent facilement aux plateformes de réseaux sociaux. Un rapport publié par Statista affirme même que plus de 3,8 milliards de personnes utilisent activement les plateformes sociales dans le monde. De plus, les experts s’attendent à ce que le nombre d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux augmente d’ici trois ans.

Lorsque l’on parle de plateformes de réseaux sociaux, on évoque principalement Facebook, Instagram ou Twitter. Cependant, des milliers de services similaires existent avec différents modèles de monétisation du Bitcoin. Facebook est une plateforme sociale qui a annoncé sa transition vers Meta.

La ligne de fond

Le Bitcoin est l’une des crypto-monnaies les plus échangées qui a gagné une acceptation mondiale et générale. Ci-dessus, nous avons énuméré quelques industries qui utilisent le plus cette monnaie numérique. Le marché de détail est également un secteur qui utilise beaucoup le Bitcoin.