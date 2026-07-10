Les secrets de notre ADN : à quoi servent les chromosomes homologues ?

Chaque cellule du corps humain renferme un bagage génétique organisé selon une logique précise : 46 chromosomes, répartis en 23 paires. Parmi elles, 22 sont dites homologues : deux exemplaires du même chromosome, l’un transmis par la mère, l’autre par le père.

Rien d’anodin dans cette organisation en double exemplaire. Elle conditionne la manière dont l’organisme hérite des caractères familiaux, mais aussi la façon dont chaque individu se distingue génétiquement de ses parents et de sa fratrie. Derrière ce terme technique se cache une mécanique discrète mais déterminante, présente dans chacune des milliards de cellules de notre organisme.

Comprendre le fonctionnement des chromosomes homologues permet de saisir des mécanismes essentiels de la biologie humaine : la transmission héréditaire, la formation des cellules reproductrices lors de la méiose, et l’origine de certaines maladies génétiques comme la trisomie 21 ou le syndrome de Turner.

Une erreur dans leur séparation, lors de la formation des ovules ou des spermatozoïdes, bouleverse parfois le nombre de chromosomes d’un embryon et provoque des pathologies bien identifiées par la médecine.

Chromosomes homologues : définition et organisation du génome humain

Une paire de chromosomes homologues réunit deux chromosomes porteurs des mêmes gènes, disposés dans le même ordre et aux mêmes emplacements, appelés loci. Leur longueur, la position de leur centromère et leur structure générale se ressemblent fortement.

Ce qui les distingue, en revanche, ce sont les allèles : les différentes versions d’un même gène qu’ils portent. Un chromosome hérité de la mère transmet ainsi quelquefois une version d’un gène différente de celle apportée par le chromosome paternel.

Le noyau d’une cellule humaine contient 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Vingt-deux d’entre elles sont pleinement homologues : ce sont les autosomes, numérotés de 1 à 22. La 23ᵉ paire, celle des chromosomes sexuels, obéit à une règle différente selon le sexe. Chez la femme, les deux chromosomes X forment une paire homologue classique. Chez l’homme, le chromosome X et le chromosome Y ne partagent en revanche que de petites régions communes, appelées régions pseudo-autosomales ; le reste de leur séquence diffère largement, tant en taille qu’en contenu génétique.

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Cette organisation en double exemplaire garantit à chaque individu deux copies de la quasi-totalité de ses gènes. Ainsi, quand une copie porte une mutation délétère, l’autre en compense l’effet. L’examen du caryotype, qui consiste à photographier et classer l’ensemble des chromosomes d’une cellule, permet aux généticiens de vérifier que cette organisation en paires respecte la norme et de repérer d’éventuelles anomalies de nombre ou de structure.

La différence entre les chromosomes homologues et les chromatides sœurs

La confusion entre chromosomes homologues et chromatides sœurs revient souvent dans les cours de biologie, et pour cause : les deux notions concernent le nombre de copies d’un chromosome présentes dans une cellule. Leur origine et leur rôle diffèrent pourtant complètement.

Avant qu’une cellule ne se divise, chacun de ses 46 chromosomes double son ADN. Le chromosome dupliqué se compose alors de deux chromatides sœurs, reliées entre elles au niveau du centromère. Ces deux chromatides sont des copies identiques l’une de l’autre, issues de la réplication d’un seul chromosome parental. Elles portent donc exactement les mêmes allèles, sauf mutation accidentelle survenue pendant la copie.

Un chromosome homologue, à l’inverse, provient d’un parent différent. La paire qu’il forme avec son homologue n’est pas une copie conforme : les deux chromosomes partagent les mêmes gènes aux mêmes emplacements, mais chacun véhicule une version distincte de ces gènes, héritée séparément du père et de la mère.

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Cet exemple aide à fixer les idées : le chromosome 7 hérité du père, et son homologue maternel, portent tous deux le gène du récepteur au goût amer (TAS2R38), mais parfois sous deux versions différentes. Une fois répliqués, chacun donne naissance à deux chromatides identiques, porteuses de la même version du gène.

La variation se joue donc entre chromosomes homologues, jamais entre chromatides sœurs d’un même chromosome — une distinction qui structure toute la suite du cycle cellulaire : la mitose sépare les chromatides sœurs, tandis que la méiose sépare d’abord les chromosomes homologues eux-mêmes.

Le rôle des chromosomes homologues pendant la méiose

La méiose est la division cellulaire qui aboutit à la formation des cellules reproductrices, ovules et spermatozoïdes. Elle se distingue radicalement de la mitose, division classique qui assure la croissance et le renouvellement des tissus : dans la mitose, chaque chromosome migre seul, sans jamais s’associer à son homologue, et les deux cellules filles restent génétiquement identiques à la cellule d’origine.

Dans la méiose, la situation change dès la première division. Les chromosomes homologues se rapprochent et s’apparient étroitement, formant des structures appelées tétrades. Des points de contact, les chiasmas, apparaissent entre les chromatides non-sœurs de chaque paire. À cet endroit, des fragments d’ADN s’échangent : c’est le crossing-over, ou enjambement chromosomique, qui recombine les allèles portés par les deux chromosomes et donne naissance à des chromosomes mêlant matériel génétique paternel et maternel.

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Un second mécanisme amplifie encore cette diversité : lors de l’anaphase I, chaque paire homologue se sépare et migre vers un pôle de la cellule indépendamment des autres paires. La répartition aléatoire de ces 23 paires génère, à elle seule, plus de huit millions de combinaisons chromosomiques différentes par gamète. Grâce à cette double recombinaison, deux frères et sœurs, hors jumeaux vrais, ne reçoivent jamais exactement le même assortiment génétique de leurs parents.

Anomalies des chromosomes homologues : quelles conséquences sur la santé ?

Lorsque la séparation des chromosomes homologues se déroule mal pendant la méiose, un phénomène connu sous le nom de non-disjonction se produit : les cellules reproductrices formées reçoivent un nombre anormal de chromosomes. Après la fécondation, l’embryon hérite alors d’un chromosome en trop ou en moins, une situation nommée aneuploïdie.

La trisomie 21, ou syndrome de Down, résulte de la présence d’un chromosome 21 surnuméraire ; elle constitue la cause chromosomique la plus fréquente de déficience intellectuelle. La trisomie 18, ou syndrome d’Edwards, provient du même type d’erreur sur le chromosome 18 et entraîne des malformations sévères.

Les chromosomes sexuels ne sont pas épargnés : le syndrome de Klinefelter touche les personnes porteuses d’un chromosome Y accompagné d’un X supplémentaire (caryotype 47,XXY), avec pour conséquence une production réduite de testostérone. Le syndrome de Turner, à l’inverse, résulte de l’absence totale ou partielle d’un chromosome X et ne concerne que les personnes nées de sexe féminin.

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L’âge maternel avancé augmente le risque de non-disjonction, en particulier pour la trisomie 21. Ces anomalies entraînent par moment des fausses couches précoces, des troubles du développement ou une infertilité. Le dépistage prénatal repose aujourd’hui sur plusieurs outils complémentaires : l’échographie, le dosage de marqueurs sériques et, depuis quelques années, le test ADN libre circulant, réalisé par simple prise de sang maternel.

En cas de résultat positif, seul un caryotype fœtal obtenu par amniocentèse confirme le diagnostic avec certitude, un conseil génétique accompagnant systématiquement ces démarches.