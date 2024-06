Les sachets de nicotine Zyn : une alternative sans fumée qui prouve son efficacité

La Chema, un produit de tabac orale communément connu et consommé en Algérie, mais pas seulement ! Visiblement d’autres pays se sont inspirés de ce produit traditionnel algérien pour en développer un qui connait un grand succès actuellement dans le monde entier. Il s’agit des sachets de nicotine. En effet, les sachets de nicotine « nicotine pouches » en particulier la marque Zyn de Swedish Match, ont suscité un intérêt considérable lors du GFN 2024. Ces produits se présentent sous la forme de petites pochettes contenant de la nicotine et d’autres ingrédients sans tabac, offrant une alternative à risque réduit et sans fumée aux cigarettes.

Contrairement aux cigarettes traditionnelles, les sachets de nicotine ne produisent pas de fumée ni de combustion, ce qui élimine l’exposition aux substances toxiques générées par la combustion du tabac. Les utilisateurs peuvent consommer de la nicotine de manière discrète, sans les odeurs et les stigmates associés au tabagisme. Ces produits offrent une alternative pratique pour les fumeurs cherchant à réduire ou à cesser leur consommation de cigarettes.

Le Succès des sachets de nicotine aux États-Unis

Les sachets de nicotine ont connu un succès retentissant aux États-Unis, où la marque Zyn est devenue particulièrement populaire. Plusieurs facteurs expliquent cette réussite. D’abord les utilisateurs rapportent des niveaux élevés de satisfaction en termes de goût, de sensation et de réduction du désir de fumer. Ce succès est associé également au fait que le marché américain, avec une prise de conscience croissante des risques associés au tabagisme, a montré une forte demande pour des alternatives plus sûres et innovantes. D’ailleurs l’Administration des denrées et médicaments avait approuvé les pochettes de nicotine Zyn comme produit de tabac à risque modifié.

En effet, il est important de noter que les sachets de nicotine sont différents du snus. La principale distinction réside dans le fait que les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac, tandis que le snus est fabriqué à partir de tabac moulu. L’autre différence est que les sachets de nicotine ont une libération plus rapide de la nicotine, tandis que le snus libère la nicotine de manière plus lente. Aussi étant sans tabac, les sachets de nicotine ne laissent pas de taches sur les dents et n’entrainent pas de mauvaise haleine.

En somme les sachets de nicotine, notamment Zyn, représentent une avancée majeure dans la lutte contre le tabagisme. Leur succès aux États-Unis illustre le potentiel de ces produits pour transformer les habitudes de consommation de nicotine et améliorer la santé publique mondiale. Ce produit pourrait avoir un grand potentiel en Algérie puisque le pays reste l’un des pionnier à utiliser le tabac oral «chema» qui a le même principe de base que les sachets de nicotine.