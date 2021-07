Les révélations de Beldjoud sur les incendies de Khenchela

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a affirmé vendredi 9 juillet depuis la commune de Bouhmama à Khenchela que les responsables de la catastrophe environnementale seront traduits en justice.

En effet, Beljoud a confirmé que les incendies qui ont touché la wilaya de Khenchela depuis dimanche dernier sont de nature criminelle et ont été instigué par des groupes criminels, expliquant que « les services de sécurité ont arrêté plusieurs suspects qui seront prochainement traduits en justice ».

Le ministre a ajouté : « Il y a des gens qui envisagent de créer le chaos en brûlant des forêts », notant que « des éléments de la protection civile, lors de leurs interventions pour éteindre les incendies à l’intérieur des forêts, ont trouvé des personnes transportant des seaux d’essence et des scies mécaniques ».

Beljoud a également expliqué que “ jusqu’à présent enregistré que 2 500 hectares de zones boisées complètement brûlés”, Selon le même ministre, « quatre foyers d’incendie brûlent toujours à Khenchela, et les éléments de la Protection Civile, ainsi que des unités de l’Armée Nationale Populaire, poursuivent leurs efforts pour combattre les incendies jusqu’à ce qu’ils soient définitivement éteints.

Acquisition d’avions anti-incendies

Selon nos confrères à El Watan, ce dernier a également assuré que « des avions anti-incendies seront prochainement acquis » » ajoutant qu’un cahier de charge « a été élaboré à cet égard et nous sommes en contact avec des Sociétés internationales activant dans ce domaine », a précisé Beldjoud, qui était accompagné par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, lors de son inspection du centre de commandement de la Protection civile à Bouhmama, dans le cadre de leur visite à Khenchela pour s’enquérir de la situation suite aux incendies qui se sont déclarés dans la région.

Le ministre a ajouté, dans ce contexte, que « les moyens existent et ces avions seront disponibles dans le pays dès que les fournisseurs les livreront ». S’agissant des incendies de Khenchela, M. Beldjoud a souligné que « tous les moyens matériels et humains pour éteindre les feux qui se sont déclarés dimanche dernier ont été fournis, avec la mobilisation de plus de 2 500 éléments de la Protection civile et de la conservation des forêts, 60 bulldozers et engins lourds, 140 camions citernes, en plus de deux hélicoptères ».

Le ministre a félicité, à cette occasion, les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) qui sont intervenues pour ouvrir les pistes forestières à Tamza et Chélia afin de faciliter l’opération d’extinction des feux, et exprimé également ses remerciements aux citoyens qui se sont portés volontaires pour contribuer à l’opération en les qualifiant d’honorables ».