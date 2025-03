Les restes d’un martyr de la guerre de libération retrouvés dans une grotte à Mila

Une découverte bouleversante a eu lieu dans la wilaya de Mila, où les restes d’un martyr de la guerre de libération nationale ont été retrouvés dans une grotte profonde et difficile d’accès. Cette opération, menée avec la collaboration des autorités locales et des spécialistes, a permis de mettre au jour un témoignage poignant du sacrifice des combattants algériens.

Une exploration difficile et une découverte historique

C’est au fond de la grotte de Kaf Bouachra, située dans la montagne El-Aouakba, dans la commune de Chigara, que l’exploration a abouti à cette trouvaille inestimable. Pendant deux jours, une équipe composée des services de la gendarmerie nationale, du secteur militaire, de la protection civile et du Club de spéléologie et des sports de montagne a fouillé les entrailles de cette cavité de 200 mètres de profondeur.

🟢À LIRE AUSSI : Prouesse médicale à Oran : Une tumeur géante s’étendant du cerveau à la mâchoire retirée avec succès

À côté des restes du martyr, les sauveteurs ont également découvert son arme personnelle, des munitions, une ceinture et plusieurs effets personnels, dont une lame de rasoir, des pièces de monnaie et une clé ancienne. Un cahier contenant des poèmes et des écrits relatant une attaque menée par l’armée coloniale française en 1959 a aussi été retrouvé.

Un martyr identifié à travers ses écrits

Les documents découverts près du défunt étaient signés du nom « Yaâkoub Massoud », probablement le martyr en question. À travers ses écrits, il aurait raconté avec minutie les événements tragiques survenus dans la région, offrant ainsi un précieux témoignage sur les horreurs vécues par les moudjahidines.

Ce recueil historique, en plus des vestiges retrouvés, constitue une pièce maîtresse du patrimoine mémoriel de la guerre d’indépendance.

Un devoir de mémoire et d’hommage

Cette découverte suscite une profonde émotion et un immense respect envers ceux qui ont donné leur vie pour l’Algérie. Elle rappelle également la nécessité de préserver la mémoire des martyrs et de transmettre leur courage aux générations futures.

🟢À LIRE AUSSI : Un jeune Algérien conçoit un modèle 3D d’une voiture 100% algérienne et veut le présenter à la SNVI

La population locale, émue par cet événement, appelle à la valorisation de ce site historique et à une reconnaissance officielle du sacrifice de ce combattant.

L’Algérie n’oubliera jamais ses héros. Que le martyr repose en paix, aux côtés de tous ceux qui ont offert leur vie pour la liberté.

Cette découverte rappelle l’importance de préserver et de valoriser le patrimoine historique de la guerre de libération. Les vestiges retrouvés témoignent du sacrifice des martyrs qui ont combattu pour l’indépendance de l’Algérie. Un appel est lancé aux autorités pour protéger ces sites et perpétuer la mémoire de ces héros oubliés.