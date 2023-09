Les réserves de change de l’Algérie grimpent à 85 milliards de dollars

S’il est vrai que la non-admission de l’Algérie au groupe des BRICS a fait douter plus d’un sur la réelle bonne santé économique du pays, il y a un indicateur au moins qui semble bien se porte, c’est celui des réserves de change. Celles-ci auraient, en effet, augmenté de 20 milliards de dollars en moins de six mois !

Schématiquement, les réserves de change constituent une sorte d’épargne en monnaies étrangères (devises) ou en or que détient la Banque centrale d’un pays donné. Leur importance économique réside dans le fait qu’elles permettent de combler un déficit commercial sans recourir à l’endettement externe.

À ce propos, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a déclaré ce lundi 4 septembre 2023, dans son discours d’ouverture de la session parlementaire ordinaire 2023/2024, que les réserves de change de l’Algérie ont grimpé à 85 milliards USD.

« Aujourd’hui, et le Premier ministre peut vous le confirmer, nous possédons près de 85 milliards de dollars de réserves de change, sachant que l’Algérie n’a pas de dette extérieure. C’est cela qui constitue notre force », a souligné le deuxième plus important homme de l’État, après le Président de la République.

L’Algérie possède la 2e plus grande réserve de change en Afrique

Ce chiffre représente une augmentation de plus de 20 milliards USD en moins de six mois (en mars dernier, la Banque d’Algérie avait indiqué que le niveau des réserves de change du pays était de 66,14 milliards USD).

En outre, il s’agit du plus haut niveau de réserves de changes enregistré depuis 6 ans (97,33 milliards USD en 2017). Pour rappel, le record historique en la matière fut de 178,94 milliards USD, à la fin de l’année 2014. Les réserves n’ont, depuis, fait que fondre à cause de la chute des prix du pétrole, avant la reprise enclenchée en 2022.

Sur le plan africain, l’Algérie se hisse au second rang des plus grandes réserves de change du continent. Selon les données du Conseil mondial de l’or, l’Algérie a affiché, pour le 2e trimestre de l’année 2023, un niveau de réserves de change de 79,4 milliards USD. La Libye est 1re avec 88,4 milliards USD, et l’Afrique du Sud est 3e (61,5 milliards USD).

Concernant la non-admission de l’Algérie aux BRICS, Salah Goudjil a voulu « minimiser l’échec ». Pour lui, peu importe que l’Algérie soit dans les BRICS, « le plus important, ce sont les relations bilatérales ». Et sur ce plan, a-t-il affirmé « L’Algérie entretient des rapports forts et stratégiques avec ces pays (la Russie et la Chine en particulier, NDLR).