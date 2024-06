Les réformes de Tebboune portent leurs fruits : l’économie algérienne renaît, selon Attaf

ALGER, 23 juin 2024 – L’Algérie traverse une phase de “renaissance économique complète”, a affirmé ce dimanche le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf.

Lors d’un forum tenu aujoutd’hui à l’hôtel El Aurassi, sur le rôle des conseils d’affaires dans l’activation de la diplomatie économique, M. Attaf a souligné que cette renaissance est “la concrétisation des réformes initiées par le président Tebboune en consécration de son programme économique ambitieux et prometteur”.

Le ministre a ajouté que cette approche a permis à l’économie algérienne de retrouver sa place continentale parmi les trois puissances économiques les plus fortes en Afrique, comme l’ont reconnu toutes les organisations économiques.

“Cette approche a levé le voile sur les potentialités agricoles, industrielles et minières de notre pays et a ouvert grand la porte aux opportunités de commerce et d’investissement avec tous les pays frères, amis et partenaires”, a poursuivi M. Attaf.

“Ces réalisations ne sont pas fortuites”, a-t-il insisté, “elles sont le fruit de politiques, de choix et de réformes structurelles initiées par le président Tebboune”.

L’Algérie se hisse parmi les trois puissances économiques d’Afrique

M. Attaf a également révélé qu’à ce jour, 40 conseils d’affaires ont été créés avec de nombreux pays.

Dans le même contexte, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que “le moment est venu de procéder à une première évaluation des conseils d’affaires et d’explorer les moyens de renforcer leur efficacité dans l’accomplissement de leurs missions”.

Et de conclure : “L’Algérie a ouvert de nouveaux horizons prometteurs pour l’implication du secteur privé en tant que moteur du produit national vers tous les marchés où notre commerce extérieur peut s’étendre”.

La déclaration du ministre met en lumière les efforts importants déployés par les autorités algériennes pour redynamiser l’économie nationale et la placer sur la voie d’une croissance durable.

Cependant, il est important de souligner que cette “renaissance économique” est encore à ses débuts et qu’il reste de nombreux défis à relever, notamment la diversification de l’économie hors hydrocarbures, la réduction du chômage et l’amélioration du climat des affaires.