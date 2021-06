Les raisons du retrait d’accréditation à France 24

Le département d’Ammar Belhimer vient de décider de retirer l’accréditation octroyée à la représentation en Algérie de la chaîne de télévision française « France24 ».

L’annonce a été faite ce dimanche 13 juin, au lendemain des élections législatives, par l’agence officielle qui a appris l’information auprès du ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer.

Les raisons avancées par le ministère

Selon la même source, la première raison du retrait d’accréditation est « le non-respect des règles de la déontologie professionnelle ». L’autre raison, selon l’agence officielle, est « la désinformation et la manipulation ».

« Ce retrait est motivé par l’hostilité manifeste et répétée contre notre pays et ses institutions, le non-respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu’une agressivité avérée à l’égard de l’Algérie », a précisé la même source.