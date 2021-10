Les raisons du refus de Benzema de jouer pour l’Algérie enfin révélées

Durant ces dernières années, l’équipe d’Algérie de football connait un afflux considérable de footballeurs franco-algériens, qui ont été formé à l’étranger notamment en France. Bien qu’ils possèdent deux nationalités et parfois même trois, la majorité de ces joueurs ont choisi de porter les couleurs de l’Algérie.

Il y a une quinzaine année, ce n’était malheureusement pas le cas. Au milieu des années 2000, la fédération algérienne avait proposé à Karim Benzema qui évoluait à l’époque à l’olympique lyonnais, de rejoindre les Verts. Outre ce dernier, le talentueux Samir Nasri a également reçu la même proposition. Les deux binationaux avaient cependant opté pour l’équipe de France.

Un choix dont les raisons demeurent inconnus au grand public, jusqu’au jour ou Jean-Michel Cavalli, l’ancien sélectionneur des Verts , décide de s’exprimer sur ce sujet.

« Il y avait beaucoup de joueurs ayant la double nationalité qui ne voulaient pas jouer pour nous. Par exemple Benzema, je l’ai rencontré, je suis allé à Lyon pour parler avec lui et sa famille, il avait 18 ans. Même chose avec Nasri. J’ai parlé avec leurs parents et avec eux, mais ce n’était pas possible de les convaincre, car ils jouaient pour Lyon, Marseille et ces clubs voulaient que les garçons jouent pour la France » a-t-il confié au site spécialisé Tribal Football.

« Avec le prestigieux duo, je me serais qualifié pour la Coupe du monde »

L’ancien sélectionneur algérien a indiqué que s’il avait eu le prestigieux duo, l’Algérie aurait été facilement qualifiée à la coupe du monde. « C’était une équipe plus faible (que celle d’aujourd’hui), peu de joueurs connus. Si j’avais eu Benzema et Nasri dans l’équipe, je me serais qualifié pour la Coupe du monde sans aucun doute. Aujourd’hui, beaucoup d’Algériens ont choisi l’Algérie, mais il y a 15 ans, c’était la 120e équipe au monde ».

Il convient de préciser que Jean-Michel Cavalli qui est l’actuel coach du Niger, s’est exprimé récemment sur les hommes de Belmadi. « Je n’ai pas attendu le début des éliminatoires pour dire que l’Algérie est le super favori de ce groupe. Maintenant, il faut tout entériner sur le terrain, c’est pourquoi je dirai que si l’Algérie ne se qualifie pas, c’est qu’elle qui aurait manqué au devoir. Sinon depuis le tirage au sort, j’ai toujours dit que les Verts sont supérieurs, après on verra ce que vont donner les résultats des matchs » lit-on sur le site Dzballon.