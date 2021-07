Les raisons derrière le retour de Lamamra

Le président Abdelmadjid Tebboune a procédé mercredi dernier à la nomination du nouveau gouvernement de Benabderrahmane. La série de nomination a été marquée par le retour surprise du Diplomate Ramtane Lamamra, un expert des affaires étrangères.

Selon nos confrères de l’agence Sputnik, le retour de Ramtane Lamamra est lié à plusieurs dossiers, notamment le dossier libyen, d’autant plus que certains affirment que l’Algérie n’a pas pu suivre le rythme des événements se déroulant actuellement aux frontières avec la Libye.”

Fouad Sebouta, vice-président du site d’information Oumma, a déclaré à l’agence que « Ramtane Lamamra est de retour au ministère des Affaires étrangères, car il est considéré apte à gérer de nombreux dossiers qui sont en instance depuis un certain temps, en plus des récents développements dans le dossier libyen, ajoutons la situation au Mali ou encore ce qui se passe à la frontière algéro-marocaine”. « Le ministre Lamamra entretient des relations solides et est bien informé sur les relations entre l’Algérie et la France ainsi qu’avec l’Europe, la Chine et la Russie », a ajouté Sebouta.

Lamamra rappelé au MAE

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune a nommé Ramtane Lamara au poste de ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Sabri Boukadoum.

Lamamra avait auparavant été conseiller de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika et ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’Ahmed Ouyahia, puis vice-Premier ministre Noureddine Bedoui après le mouvement populaire.

La Stockholm International Peace Research Institute a également annoncé en avril 2020 que Lamamra avait rejoint son conseil d’administration.

Lamamra a une longue carrière dans le corps diplomatique et a occupé plusieurs postes prestigieux dans des organisations internationales. Il a été proposé pour être l’envoyé des Nations Unies en Libye, mais l’administration Trump s’est opposée à sa nomination.