Les raisons derrière la fermeture des Chaînes TV, selon Belhimer

Ces dernières semaines, plusieurs chaînes de télévisions privées ont subi les foudres du ministère de la communication et de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV).

En deux mois, quatre chaines privées ont été suspendues, dont deux définitivement fermées. Ça a commencé fin juin dernier par El Hayat qui avait été suspendue pour une durée d’une semaine. Ensuite, la fermeture définitive de Lina TV.

Et dernièrement, en aout dernier, El Djazairia One a été définitivement fermée et El Biled suspendue pour une durée d’une semaine. Cet enchainement de suspensions visant les médias TV soulève des interrogations sur les raisons de ces suspensions.

Les raisons avancées par Belhimer

Dans une interview accordée au site d’informations Djazair El Youm, le ministre de la communication Ammar Belhimer, s’est exprimé sur ce sujet, avançant les raisons ayant poussé l’ARAV et son département à fermer ces chaines privées.

« Les chaines de télévision ayant été fermées avaient commis des violations professionnelles du droit et de la sécurité que les plus grands régimes libéraux ne peuvent tolérer ; Il convient de rappeler que les décisions de fermeture ont été prises après épuisement de toutes les autres méthodes, telles que les avertissements », a-t-il dit.

« S’agissant des travailleurs de ces chaines, au niveau du ministère (de la communication), nous avons mis en place un intermédiaire social et syndical. Ce dernier a pour but de réemployer ces journalistes », a ajouté Belhimer.