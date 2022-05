Les propos discriminatoires de Pascal Praud sur Benzema

Un chroniqueur Français, qui répond au nom de Pascal Praud, est au cœur d’une grande polémique. Il accuse Karim Benzema de «fautif» après les problèmes qu’ont rencontré les supporters pour accéder au stade de France pour assister à la finale de la Ligue des champions Européenne opposant le Real Madrid à Liverpool.

Les regards du monde entier étaient braqués vers le stade de France, qui a abrité la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Hélas, des évènements inadmissibles voire tragiques ont eu lieu. Les supporters des deux équipes ont rencontré des difficultés pour accéder au stade en raison des débordements. Face à cette situation, le coup d’envoi du match a été retardé plus d’une demi-heure.

En effet, Il y avait tout : français sans tickets qui escaladaient les grilles du stade pour y entrer, fans anglais gazés, déploiement des CRS… Cette soirée que tout le monde attendait restera gravée dans les mémoires, mais pas seulement pour le côté footballistique. Pascal Praud, chroniqueur de CNEWS, fait aujourd’hui la polémique en s’exprimant sur les événements. Pour lui, Karim Benzema est le fautif. Sa personnalité serait responsable de l’ensauvagement des personnes qui voulaient entrer au stade sans billet à cette finale.

Une plainte contre le chroniqueur ?

L’accusation de Pascal Praud envers Karim Benzema a fait réagir l’ancien agent de ce dernier, Karim Djaziri. Ce dernier, a fait un post sur son compte twitter où il a défendu le meilleur buteur du Real Madrid.

«Cette intervention de Pascal Praud est le symbole du dénigrement d’une certaine presse française que subit Karim Benzema depuis des années pour ternir son image. Mais là le rendre responsable des incidents de samedi aux abords du stade ça dépasse tout et ne restera pas sans réaction ». Comme le dit l’autre, « nul n’est prophète en son pays ». A écrit Karim Djaziri sur son compte twiter.

Visiblement, KB9 ne devrait pas rester les bras croisés. Il devrait déposer plainte contre Pascal Praud pour discrimination.