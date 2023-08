« Les programmes de logement ne s’arrêteront pas », affirme Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé un entretien périodique aux représentants de la presse nationale, qui sera diffusé ce samedi 5 aout 2023, à partir de 21 heures sur les chaînes de la Télévision et de la Radio nationales, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Au cours de cet entretien, dont des extraits ont été diffusé par la présidence, Tebboune s’est exprimé sur de nombreux sujets d’actualité nationale et internationale.

Le Chef de l’Etat a ainsi exprimé ses condoléances aux familles des victimes des récents incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, tout en assurant que l’Algérie a réussi à maitriser l’ensemble des feux de forêts dans une durée de 48 à 72h grâce notamment aux importants moyens mobilisés par les secouristes et aussi grâce à l’apport des unités aériennes (un avion bombardier d’eau Beriev Be-200, 06 avions bombardiers d’eau affrétés en plus des hélicoptères de la Protection Civile et de l’Armée nationale populaire).

Tebboune s’est également exprimé sur le secteur de l’habitat, assurant que « les programmes de logements ne s’arrêteront pas ».

Tebboune confirme sa prochaine visite en France

De plus, les projets pour la réalisation de nouvelles stations de dessalement d’eau, le Président Tebboune a assuré que les capacités de production d’eau potable évolueront à un milliard et 400 millions de M3 par jour, une fois l’ensemble des projets finalisés.

En outre, le Chef de l’Etat s’est aussi exprimé sur la situation au sein du Niger. Il a réitéré l’attachement de l’Algérie à un retour à l’ordre constitutionnel : « Les problèmes doivent être résolus avec sagesse. Y a un coup d’Etat et l’Algérie a exprimé sa position pour retour à la légitimité constitutionnelle, nous sommes prêts à accompagner ce processus » a-t-il assuré.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a évoqué, cette entrevue médiatique périodique avec les représentants de la presse, sa prochaine visite en France. Confirmant que sa visite en France est toujours d’actualité. A propos de la date de la visite, il a déclaré : « Nous attendons le programme de la visite en France de la présidence française ».

