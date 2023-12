Les produits alimentaires algériens bientôt présents en masse sur les étales européennes

À l’heure actuelle et face à la crise économique mondiale, nombreux sont les pays qui tentent de diversifier leurs sources d’approvisionnement en denrées alimentaires pour réduire les frais d’importation.

Les supermarchés européens sont notamment confrontés à des défis majeurs pour importer des produits frais d’Algérie en raison d’obstacles logistiques persistants. Face à cette problématique, EasyFresh, une entreprise de transport mondiale renommée, se positionne pour entrer sur le marché algérien et faciliter l’accès aux acteurs européens.

Des denrées alimentaires algériennes bientôt exportées vers l’Europe

La complexité logistique du transport de produits frais de l’Algérie vers les supermarchés européens a engendré des difficultés persistantes au cours des dernières années. Des limitations dans l’infrastructure de transport aux complexités réglementaires, ces obstacles rendent l’accès des détaillants européens aux fruits et légumes variés de l’Algérie ardu.

EasyFresh, réputée pour son expertise dans le transport mondial de produits frais, reconnaît le potentiel inexploité du marché algérien et propose de s’y installer pour faciliter les transactions. En établissant une présence en Algérie, l’entreprise aspire à combler le fossé existant dans la chaîne d’approvisionnement, offrant ainsi une solution fiable et efficace pour les supermarchés européens cherchant à importer des produits frais de la région.

Cette collaboration engage des avantages pour les deux partis : l’impact positif d’un volume d’exportations important sur l’économie algérienne et la disponibilité accrue de produits frais de haute qualité pour les consommateurs européens.

Les négociations toujours en cours

Actuellement, les négociations sont en cours entre EasyFresh, le ministère du Commerce et les opérateurs privés algériens pour concrétiser le projet. Reconnaissant le potentiel de croissance économique et d’amélioration des relations commerciales, M. Riad Beladi, expert en commerce international et analyste pour International Supermarket News, exhorte le gouvernement algérien à faciliter l’entrée d’EasyFresh sur le marché.

La rationalisation des processus réglementaires et le soutien nécessaire peuvent accélérer l’établissement d’une solution logistique sans faille, bénéficiant tant au secteur agricole algérien qu’aux supermarchés européens. Pour surmonter ces défis, un meeting sur Zoom dirigé par Riad Beladi est en préparation, rassemblant des acteurs clés tels qu’Easy Fresh, le Ministère du Commerce algérien et des acteurs privés locaux.