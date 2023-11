Les produits agroalimentaires russes envahissent les étales algériennes

Une nouvelle tendance marquante émerge dans les relations commerciales entre la Russie et l’Algérie, alors que le quota d’importation de produits agroalimentaires russes dans le pays a doublé en seulement un an. L’information a été révélée par Andreï Koutcherov, haut fonctionnaire du ministère de l’Agriculture russe, lors d’une déclaration à la presse locale.

Les importations de produits agroalimentaires russes doublent en Algérie

Selon Koutcherov, les exportations agroalimentaires russes vers l’Algérie ont atteint près de 700 millions de dollars en 2022, comparativement aux 336 millions de dollars enregistrés en 2021. Cette croissance exponentielle a élevé la Russie au rang de cinquième principal exportateur agricole en Algérie.

Ce dernier a également salué l’avancée économique de l’Algérie, soulignant qu’il s’agissait de « l’un des pays en développement les plus dynamiques du continent africain, doté d’un vaste marché alimentaire« .

Ainsi, de 2018 à 2022, les importations alimentaires en Algérie ont enregistré une croissance moyenne annuelle de 7,3 %, atteignant un total de 11 milliards de dollars en 2022. Cette hausse significative a été principalement impulsée par les importations de blé et de lait en poudre, explique Koutcherov.

Bientôt du poulet russe pour la consommation des Algériens ?

Dans le même registre, les autorités russes ont obtenu le droit d’exporter de la viande de volaille en Algérie en septembre dernier. L’accord, qui a été conclu entre l’agence fédérale russe Rosselkhoznadzor et le ministère algérien de l’Agriculture, concerne un certificat vétérinaire permettant l’exportation de viande de volaille depuis la Russie vers l’Algérie.

Pour rappel, l’Algérie se distingue en tant que l’un des plus importants importateurs de céréales en Afrique, et occupe la deuxième place mondiale en tant qu’acheteur de lait en poudre. Notre pays affiche également l’un des taux les plus élevés de dépenses alimentaires par habitant en Afrique du Nord.