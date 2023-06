Les produits agricoles algériens bientôt exportés en Russie ?

Lors de son discours au consensus, Repik a estimé que la longue histoire de coopération entre les deux pays constituait une base solide pour un partenariat économique dans divers domaines, soulignant la contribution de la Russie à la réalisation de plusieurs projets majeurs en Algérie au cours des soixante dernières années.

La Russie veut investir dans l’agriculture en Algérie

En plus des domaines de coopération traditionnels entre les deux pays, Repik a exprimé la volonté des hommes d’affaires russes d’élargir le partenariat stratégique à d’autres domaines entre l’Algérie et la Russie. Ces partenariats offriront d’importantes possibilités inexploitées jusqu’à présent pour les deux parties.

Dans le même contexte, il a également mentionné la coopération énergétique déja présente, en particulier au sein du groupe « OPEP+ », où l’Algérie occupe une place importante et un emplacement stratégique.

À LIRE AUSSI : Excès de production agricole – stabiliser les prix : l’initiative du Gouvernemnt

Il a considéré que le secteur de l’agriculture est l’un des domaines où la coopération bilatérale devrait être développée, soulignant que la plupart des produits agricoles algériens sont demandés en Russie et peuvent y être exportés.

Sur ce volet, Repik a exprimé l’intérêt des entreprises russes à coopérer avec l’Algérie dans le domaine de l’innovation et des technologies de pointe. En effet, les technologies russes peuvent contribuer à améliorer la qualité des produits et développer le secteur de la manufacture en Algérie.

Un environnement d’investissement plus « sûr », l’économie algérienne convoitée par les businessmen russes

Dans son discours, Alexei Repik a souligné l’intérêt des hommes d’affaires russes pour l’investissement dans des domaines plus techniques. L’Association des Affaires russes vise spécifiquement le secteur de l’aviation, en particulier dans le domaine du transport de marchandises.

À LIRE AUSSI : 1er producteur d’abricots en Afrique et 4ᵉ mondial, l’Algérie affichera-t-elle des prix réduits ?

En ce qui concerne le climat des affaires en Algérie, le président de « Delovaya Rossiya » a affirmé que grâce au soutien des autorités algériennes, « les hommes d’affaires se sentent plus protégés et agissent avec une plus grande confiance » dans le pays.

D’autre part, Repik a souligné l’importance de cette coopération au sein du bloc BRICS, auquel l’Algérie a officiellement demandé à adhérer. Il a affirmé le rôle de ce groupe, qui représente actuellement 41 % de la population mondiale, dans la formation d’un monde multipolaire.