Les prix du riz en chute libre : un niveau record de 16 ans atteint sur le marché mondial

Les prix mondiaux du riz ont connu une baisse significative suite à la décision de l’Inde, premier exportateur mondial, de reprendre les exportations de riz blanc non basmati. Cette mesure profite aux pays importateurs d’Asie et d’Afrique, qui bénéficient désormais de prix plus abordables.

Suite à la suspension des exportations en 2022, l’Inde a récemment réduit la taxe sur le riz étuvé, augmentant ainsi les disponibilités mondiales.

Cela a poussé des producteurs concurrents, tels que le Vietnam, le Pakistan et la Thaïlande, à ajuster leurs prix pour rester compétitifs.

Par exemple, le riz étuvé indien à 5 % de brisures est passé de 530-536 dollars la tonne à environ 500 dollars.

Impact sur le marché mondial

Les baisses des prix du riz, notamment en Asie, ont atteint leur plus bas niveau en plus de 16 ans.

Le riz blanc thaïlandais à 5 % de brisures a chuté de 11 %, une première depuis 2008.

L’Inde, qui avait restreint ses exportations pour stabiliser ses prix locaux avant les élections, a assoupli ces mesures, permettant aux pays comme l’Indonésie et le Sénégal de réduire leurs coûts d’importation.

L’impact de cette décision dépasse les marchés asiatiques.

L’approvisionnement en riz, aliment de base pour des milliards de personnes, a un rôle crucial, particulièrement dans les pays en développement.

Bien que cette baisse des prix soit bénéfique, d’autres produits alimentaires, comme le café, continuent de voir leurs prix grimper en raison des conditions climatiques défavorables.

Cette évolution met en lumière les défis alimentaires mondiaux et l’importance des décisions économiques sur la stabilité des prix.