Les prix du pétrole vont-ils connaître une hausse ? Un expert algérien répond

La décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole bénéficie à l’Algérie. L’expert pétrolier Baghdad Mendouch a déclaré aujourd’hui que l’Algérie bénéficie de la décision prise par les pays membres de l’OPEP+ le 4 juin dernier, qui vise à réduire la production de pétrole de 1,6 million de barils par jour à partir du mois de juillet prochain.

Cette décision contribuera à augmenter les revenus du pays, selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, qui indiquent la possibilité d’une hausse des prix à partir du deuxième semestre de cette année.

Mendouch a expliqué que la stratégie de l’Algérie repose sur la recherche de la stabilité des prix à long terme, car cela sert les intérêts économiques des pays membres et des pays consommateurs.

Il a également souligné que la demande mondiale de pétrole connaît une période de stagnation depuis deux ans en raison de la guerre en Ukraine, de l’augmentation de l’inflation et de la baisse du taux de croissance dans les grandes économies industrielles, ainsi que dans les économies émergentes, en particulier l’économie chinoise.

Mendouch considère que les États-Unis ne sont plus en mesure de fixer les prix, car les pays producteurs de pétrole, qu’ils soient membres ou non de l’OPEP, ont pris conscience de la nécessité de parvenir à un consensus pour protéger leurs intérêts nationaux. Cela se produit à un moment où le monde connaît une crise aiguë en matière de sécurité alimentaire et une pénurie de financement pour les programmes de développement, en particulier dans la région arabe et sur le continent africain.

A LIRE AUSSI : Exploitation de gisements d’hydrocarbures : SONATRACH signe avec l’entreprise russe Gazprom

Des perspectives économiques positives pour l’Algérie

La décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole aura un impact positif sur l’économie algérienne. La hausse prévue des prix du pétrole augmentera les revenus du pays, ce qui contribuera à soutenir les programmes de développement et à améliorer les conditions économiques. Cela permettra également de stabiliser le marché pétrolier mondial et d’assurer une meilleure répartition des ressources.

La décision de l’OPEP+ intervient dans un contexte mondial favorable pour l’Algérie. La reprise économique post-pandémie, associée à une demande accrue de pétrole, offre de nouvelles opportunités pour le pays. De plus, la transition vers des énergies plus propres et renouvelables nécessitera une période de transition pendant laquelle les ressources pétrolières restent essentielles.

Il est important de souligner que la décision de l’OPEP+ n’est pas permanente et peut être révisée en fonction de l’évolution de la situation mondiale. Il est donc essentiel que l’Algérie continue à suivre de près les développements du marché pétrolier et à s’adapter en conséquence.