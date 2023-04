Les prix du pétrole se redressent après une baisse considérable

Le marché pétrolier a connu une baisse considérable des prix au cours du mois de mars 2023. Ces derniers sont tombés à leur plus bas niveau depuis décembre 2021. Selon les spécialistes dans du domaine plusieurs fats expliquent les causses de cette flagrante baisse.

La hausse de la croissance économique mondiale et les faibles sanctions occidentales sur les exportations du pétrole russe font partie des principales causes. Cette baisse a néanmoins été bénéfique pour les consommateurs qui ont fait face à des prix plus bas.

Cependant, à partir de la fin du mois dernier/ début du mois d’avril, une hausse des prix a été notée. Après plusieurs jours de récession, le cours du pétrole Brent s’affiche en ce dimanche 9 avril 2023 à 84,94 dollars. Le cours du baril de pétrole est à 80,47 dollars.

Le Sahara Blend, le type de pétrole brut produit en Algérie, s’affiche au prix de 83.03 dollars selon le site Oil Price.

Les membres de l’OPEP annoncent une réduction de la production

Une multitude de pays membres et non-membres de l’OPEP ont pris une décision forte et préventive afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier. Ils se sont mis d’accord à réduire volontairement leur production.

Au cours de la 33ème réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 5 octobre 2022, les pays participants ont également décidé de poursuivre la stratégie de production responsable adoptée précédemment et de surveiller de près les développements du marché pétrolier pour assurer une stabilité durable.

L’Algérie réduira sa production de manière volontaire entre mai et décembre 2023, en diminuant d’un volume supplémentaire de 48 000 barils par jour.