Les prix du pétrole poursuivent leur dégringolade

Les répercussions économiques de la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine continuent d’impacter sur les cours du pétrole. Après avoir enregistré une légère hausse suite à la récente décision de l’OPEP+ de réduire sa production pour le mois d’octobre, les prix de l’or noir sont repartis à la baisse ce mercredi, frôlant les plus faibles niveaux.

D’après les chiffres du site OilPrice, ce mercredi 7 septembre vers 13h le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a perdu 0.78 % pour s’établir à 92.05 dollars le baril. Tandis que le brut du West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en octobre a baissé de 0.69 % pour atteindre les 86.19 dollars le baril. De son côté, le brut algérien, le Sahara Blend, a perdu 2.58 % pour atteindre les 92.32 dollars le baril.

Durant le mois d’août, les cours du pétrole avaient observé leur troisième recul mensuel consécutif, marqués par les perspectives économiques mondiales de plus en plus sombres et les craintes liées à la récession.

En vue de maintenir les prix de l’or noir vers le haut, les membres de l’OPEP et leurs alliés ont décidé lundi dernier de réduire la production globale de 100.000 barils pour le mois d’octobre. D’ailleurs, cette décision est une première depuis l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur la demande mondiale.

« Cette baisse symbolique n’est pas une réelle surprise après les murmures de ces dernières semaines », a estimé l’analyste Caroline Bain. En effet, le ministre saoudien de l’Énergie, Abdelaziz ben Salmane, avait laissé entendre, il y a une dizaine de jours, que l’OPEP+ prévoyait de réduire sa production.

L’Algérie réduit sa production pétrolière pour le mois d’octobre

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a indiqué lundi dernier que l’Algérie baissera sa production pétrolière globale, conformément à la décision prise lors de la 32ᵉ Réunion ministérielle OPEP-Non OPEP (OPEP+), tenue par visioconférence.

Ainsi, à l’issue de cette réunion, l’Algérie a décidé de baisser le niveau de sa production globale de 100.000 barils par jours pour le mois d’octobre pour établir sa production à 1.055 barils par jours, a encore précisé le ministre Arkab.

Il convient de rappeler que l’OPEP+ regroupe 23 pays, dont 13 pays de l’OPEP et 10 pays Non-OPEP, signataires de la Déclaration de Coopération. En début de semaine, ils se sont réunis pour examiner la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme.