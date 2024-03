Les prix des œufs en chute libre : 1000 DA pour trois plateaux !

Après une flambée des prix sans précédent, le prix des œufs a connu une chute spectaculaire en Algérie, en ce mois de Ramadan. Le plateau d’œufs, qui se vendait à environ 700 DA il y a quelques mois, est désormais proposé entre 330 et 360 DA sur les marchés, notamment dans les marchés de proximité. Le prix d’un seul œuf est tombé à 10 à 12 DA, une première depuis environ deux ans !

En effet, une forte pénurie de poules pondeuses avait été enregistrée auparavant, ce qui avait entraîné une baisse de la production d’œufs et une augmentation des prix. La situation s’est désormais inversée, avec une production excédentaire d’œufs qui a fait chuter les prix, indique M. Amari Saadi, président de l’association des aviculteurs de la wilaya d’Annaba.

La baisse des prix des œufs peut également s’expliquer par la fermeture des établissements scolaires et des restaurants durant les vacances et le Ramadan. En effet, ces deux périodes entraînent une diminution de la demande en œufs, car les cantines et les restaurants sont de gros consommateurs.

Il est important de noter que les prix des œufs de poules élevées à la maison ou dans les fermes, communément appelés œufs de poules « arabes », restent plus élevés que les ordinaires. Le prix de l’œuf « arabe » peut atteindre 30 à 35 DA.