Les prix de l’or sont en baisse en ce début d’année 2025 : Combien vaut le 1 gramme en Algérie ?

Les prix de l’or, tant local qu’importé, ont connu une baisse ces derniers jours en Algérie, après une période estivale marquée par des tarifs particulièrement élevés.

C’est ce qu’a révélé une enquête menée par la chaîne de télévision Ennahar auprès de plusieurs bijouteries de la wilaya d’Oum el Bouaghi. Selon les informations recueillies, le prix de l’or a diminué légèrement. Cette baisse se situe entre 300 et 1000 DA par gramme.

Ainsi, les prix actuels se situent entre 17 000 DA et 17 500 DA le gramme pour l’or local, et entre 18 500 et 21 000 DA pour l’or importé.

Un bijoutier interrogé par Ennahar a expliqué que la hausse des prix observée pendant la période estivale était principalement due à la saison des mariages. Cette tendance à la hausse s’est inversée avec l’arrivée de l’hiver.

Il a également souligné que les prix de l’or ont connu une certaine instabilité depuis le début de la nouvelle année.

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro poursuit son ascension en ce début d’année 2025, à combien s’échange-t-il ?

Cette baisse des prix a été accueillie favorablement par les consommateurs, qui ont saisi cette opportunité pour acheter de l’or en prévision d’une éventuelle hausse future.

Pour récapituler, le marché de l’or en Algérie connaît actuellement une phase de stabilisation après une période de forte volatilité. Les prix ont baissé, offrant ainsi aux consommateurs une opportunité d’achat.

Prix de l’or en Algérie : une année 2024 sous haute tension

Si le début de l’année 2025 est marqué par une certaine stabilisation des prix de l’or, il convient de rappeler que l’année précédente a été particulièrement tumultueuse pour ce métal précieux. En effet, 2024 a été caractérisée par une hausse fulgurante et inattendue des cours de l’or, tant sur le marché international que local.

🟢 À LIRE AUSSI : Prix de l’or en Algérie : le cours repart à la hausse ce jeudi 7 novembre

En octobre 2024 notamment, les prix de l’or ont atteint des sommets, surprenant les acteurs du marché et les consommateurs. En Algérie, le gramme d’or local s’échangeait alors aux alentours de 18 000 DA, tandis que l’or importé pouvait atteindre 22 000 DA, soit une augmentation d’environ 20% en un mois seulement.

Cette fièvre acheteuse ne s’est pas limitée à l’or neuf. L’or d’occasion a également connu une hausse de ses cours, bien que moins prononcée. Le gramme d’or italien, par exemple, s’échangeait à partir de 14 300 DA en octobre 2024, un niveau élevé comparé aux années précédentes.

🟢 À LIRE AUSSI : Évolution des devises en Algérie : taux de change de la Banque et du marché noir ce 5 janvier