Les principaux événements de la journée du 20 janvier 2021

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 265 cas de contaminations au Covid-19 et 6 morts ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 104 606, celui des décès à 2849, alors que le total des patients guéris passe à 71 127.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 20 janvier 2021 :

Le premier responsable du secteur de l’industrie dépose plainte contre le patron de l’association algérienne des concessionnaires automobiles… lire la suite

Le précepteur Chemseddine, de son vrai nom Chemseddine Bouroubi, connu pour « ses fatwas controversées » … lire la suite

L’Algérie a opté pour trois vaccins anti coronavirus (covid-19) pour la campagne de vaccination prévue avant fin janvier… lire la suite

Le premier ministre Abdelaziz Djerad a émis, ce jeudi, de nouvelles instructions au ministère de l’Industrie concernant le dossier de l’importation et construction automobile en Algérie… lire la suite

La capitale espagnole Madrid a été secouée, ce mercredi, par une forte explosion qui a fait plusieurs morts… lire la suite

Un ressortissant algérien d’une trentaine d’années serait mort après son interpellation par la police belge. Cette mort, non encore expliquée, vient faire … lire la suite

L’actrice et scénariste Maiwenn Le Besco, a réussi à décrocher un prix glorieux lors de la cérémonie de l’Académie des Lumières, qui s’est tenue le Mardi 19 Janvier … lire la suite

Le bilan des contaminations Coronavirus en Algérie est à la hausse, et le virus Covid-19 continue de circuler… lire la suite

En détention provisoire depuis le 4 décembre 2019, le détenu Rachid Nekkaz vient de voir, encore une fois, la demande de sa liberté provisoire rejetée… lire la suite

L’international algérien El Mellali sort de son silence, afin d’apporter des précisions concernant l’affaire de l’exhibitionnisme sexuel dont il était condamné par la justice… lire la suite

Une douzaine d’étudiants Algériens ont été refoulés de l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal vers l’aéroport de Casablanca au Maroc... lire la suite

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboube, a subi aujourd’hui, le 20 janvier une intervention chirurgicale au pied droit, avec succès… lire la suite

Ce sont les archéologues Algériens qui lui ont donné le nom de Chebsaurus algeriensis. Ce dinosaure appelé aussi Le « Géant des Ksours », dont les ossements ont été… lire la suite

Le Pr Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, a révélé aujourd’hui, que les premières doses du vaccin anglo-suédois … lire la suite

L’historien français Benjamin Stora a remis, ce mercredi 20 janvier, son rapport sur la question mémorielle Algéro-française… lire la suite

Le classement AFRAA, l’Association des compagnies aériennes africaines, est un rapport établi par cette dernière et qui regroupe les compagnies aériennes africaines et les classe en se basant sur plusieurs statistiques et critères… lire la suite

L’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, ne se limitera pas à un seul vaccin anti-Covid 19, elle s’apprête à solliciter trois laboratoires, pour l’acquisition … lire la suite

Après le refus de Didier Deschamps de faire appel à l’attaquant Karim Benzema, la polémique surgit autour de sa non sélection en 2016… lire la suite

Après un pourvoi en cassation près la Cour suprême, l’affaire de l’autoroute Est-Ouest, impliquant pas moins de 17 accusés, devra être rouverte demain jeudi tribunal criminel près la cour d’Alger… lire la suite

Le professeur Mahiaoui, membre du Comité national de suivi de la pandémie, s’est exprimé aujourd’hui le 20 janvier, sur le retard constaté dans le… lire la suite

Après l’annonce du retour de l’acteur de la télévision algérienne Athmane Ariouet le lundi soir, à travers une vidéo réalisée par lui même… lire la suite

Au mois de décembre dernier, l’UNESCO avait accepté le dossier présenté par l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc pour enregistrer le Couscous en tant que… lire la suite

La secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoune, a fait hier mardi, une lecture politique de la situation actuelle, tout en évoquant le Hirak… lire la suite

Sollicité par les géants du monde informatique tel IBM, membre de la société Royale Canadienne des Sciences, Raouf Boutaba, un Algérien établi au Canada… lire la suite

L’Ambassade d’Algérie au Maroc a annoncé qu’un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été mobilisé pour assurer le rapatriement des étudiants algériens bloqués au niveau de la zone internationale de l’aéroport de Casablanca (Maroc)… lire la suite

Le ministre des Énergies renouvelables et de la Transition énergétique, Chems Eddine Chitour revient sur la nécessité de sortir de… lire la suite